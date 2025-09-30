FÚTBOL
Paco González se desespera con la actitud de Vinicius tras fallar una ocasión clara: "Ha hecho una mierda"
El presentador de 'Tiempo de Juego' ha compartido su opinión tras el error descomunal del atacante brasileño
El Real Madrid necesitaba recuperar la confianza tras la debacle ante el Atlético de Madrid. El equipo de Xabi Alonso viajó hasta Kazajistán - en el punto de mira después de un fin de semana convulso por las críticas recibidas tanto a los jugadores como al técnico donostiarra - para visitar al Kairat Almaty, en un duelo histórico en la Champions League para los locales.
Los blancos empezaron superados por el Kairat Almaty. A pesar de la intensidad de los locales, el Real Madrid empezó a generar ocasiones con el transcurso de los minutos. La primera oportunidad de gol fue de Vinicius, pero perdonó el primer tanto tras intentar una vaselina de ensueño, que acabó siendo un 'churro'.
La jugada perdonada por el atacante brasileño está dando mucho de qué hablar en las radios nacionales. En 'Tiempo de Juego', Paco González, presentador, no ha dado crédito tras ver cómo fallaba el uno contra uno: "Se le puede perdonar que pierda balones 'tontos', que los ha perdido, si luego resuelve".
No tiene dudas de que Vinicius "ha hecho una mierda", en ese uno contra uno ante Sherhan Kalmurza. Por otro lado, Alfredo Relaño ha comentado que "vaya con Vinicius, con el poco portero que tenía delante".
Después del error garrafal, Franco Mastantuono provocó un penalti tras sortear al portero del Kairat Almaty y Mbappé no perdonó desde los once metros. Sin embargo, para Relaño le da igual el resultado de esta tarde ya que "aunque ganen por 7 no se les va a perdonar lo del otro día".
