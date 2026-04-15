Paco González decepcionado con la efectividad del Real Madrid: "Tiran a puerta y le dan al portero"

El empate del Real Madrid frente al Girona ha generado inquietud en el entorno blanco a pocos dias de la visita en Múnich en Champions.

Sin embargo, Paco González, ofreció su en El Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego una lectura distinta: le gustó el juego del equipo, pero no el rendimiento de sus dos grandes figuras ofensivas. "A mí me gustó el Madrid el viernes", afirmó, desmarcándose de la crítica generalizada.

Preocupación por la falta de puntería

Para González, el verdadero problema no está en el funcionamiento colectivo, sino en la ineficacia de Vinicius y Mbappé. "Lo único, que no me gustaron Vinicius y Mbappé", reconoció. El periodista subrayó que ambos acumulan muchos disparos en los últimos partidos, pero con una efectividad mínima: "Están ahora mismo que tiran a puerta y le dan al portero".

El comunicador fue tajante al resumir su preocupación: "Lo peor que le vi yo al Madrid el viernes es que las dos estrellas mundiales de arriba no la enchufan". Y advirtió del riesgo que esto supone para la eliminatoria europea: "Aunque con el Bayern juegues bien y llegues, si no las metes, estás eliminado".

EFE Vinícius se lamenta / EFE

Decisiones erróneas en ataque

González también criticó la toma de decisiones de la dupla ofensiva. Recordó acciones concretas del duelo ante el Girona, como "un taconazo en vez de ir a la puerta" de Mbappé, que ejemplifican, según él, un exceso de adornos y una mala lectura del juego en los metros finales. "Se entretuvieron mucho, siempre elegía mal cuándo tirar", lamentó.

Aspectos positivos del equipo

Pese a su dureza con los delanteros, el periodista destacó varios puntos favorables del partido. Consideró que el encuentro fue entretenido, valoró que el Madrid "no concedió muchas atrás" y elogió el rendimiento de algunos jugadores, como Camavinga, del que afirmó que "es mejor en el centro".

Un empate que deja dudas

El 1-1 en el Santiago Bernabéu, con goles de Fede Valverde y Thomas Lemar, supuso el tercer partido consecutivo sin victoria para el Real Madrid.

Un resultado que dejó un sabor amargo en la afición y que, según González, pone el foco en un problema muy concreto: la falta de acierto de sus dos estrellas justo antes de un duelo decisivo en Europa.