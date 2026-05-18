Paco González no da crédito con la llegada de Mourinho: "No veo la necesidad"

El Real Madrid ya ha tomado la decisión de que José Mourinho sea el próximo entrenador del equipo merengue. Florentino Pérez cree que es la mejor opción que hay en el mercado, a pesar de que ha sondeado otros técnicos como Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino o Didier Deschamps, entre otros.

No ha sido una temporada nada fácil para el equipo blanco, que se ha vuelto a quedar en blanco por segunda campaña consecutiva. En verano, se apostó por Xabi Alonso para crear un proyecto desde cero, pero no funcionó como se esperaba, ya que la plantilla se dividió en dos.

Tras perder la Supercopa de España, el presidente tomó la decisión de prescindir del técnico para ascender a Álvaro Arbeloa, un cambio que no ha ido nada bien: eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete, fuera de la Champions League en cuartos de final y pérdida de la Liga a falta de tres jornadas.

No todo queda ahí, ya que el vestuario está completamente roto. Se mostró con la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. Por ello, el presidente del Real Madrid ha decidido que lo mejor es traer de vuelta a Mourinho, una apuesta que está en boca de todos.

Abrazo entre Mourinho y Arbeloa / EFE

La opinión de Paco González, al descubierto

Desde 'Tiempo de juego', programa de la Cadena COPE, analizaron el regreso del entrenador portugués. El presentador Paco González se mostró indignado: "¿Qué ficha el Real Madrid trayendo a Mourinho? ¿Un ganador? Ahora mismo no. Ha quedado tercero en una liga de tres y tampoco mete al Benfica en la Champions League".

Asimismo, el conductor de 'Tiempo de juego' recordó que el entrenador portugués "hace mucho que no gana nada".

Jose Mourinho, actual técnico del Benfica / MIGUEL A. LOPES

"¿Qué trae a un portavoz para que sea cañero en las salas de prensa? Yo digo, pues no será más fácil que el Madrid nombre a un portavoz cañero y deje a Emilio Butragueño para la cosa institucional y la representación. ¿Un domador de estrellas en el vestuario? Era más fácil darle poder a Xabi Alonso o al que venga y echar a dos futbolistas", se sinceró en la Cadena COPE.

Noticias relacionadas

Por estas razones, el periodista asturiano quiso dejar claro que "no veo la necesidad de ficharlo". Por último, compartió el siguiente ejemplo: "Bueno, es que para mí, que el Real Madrid traiga a Mourinho es como si te compras un Walkman porque te recuerda cuando eres joven".