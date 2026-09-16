Paco González, muy crítico con Mbappé, Vinicius y Konaté por la camiseta de apoyo a Ceuta: "Le estás faltando el respeto al Real Madrid"

Mbappé, Vinicius y Konaté han sido señalados por su actitud con la camiseta de apoyo a Ceuta durante el inicio del Elche-Real Madrid. Los tres jugadores se pusieron la prenda junto al resto de sus compañeros, pero decidieron llevarla de una forma diferente y sin mostrar completamente el mensaje, algo que no pasó desapercibido.

La polémica llegaba apenas un día después de lo ocurrido con Abde, que sí lució la misma camiseta con el Betis durante el partido ante el Villarreal y posteriormente recibió numerosas críticas, insultos y amenazas en redes sociales por su gesto. El futbolista, internacional con Marruecos, quedó en el centro de una controversia que también ha rodeado la iniciativa de apoyo a Ceuta.

Paco González analizó en 'Tiempo de juego' la imagen de los jugadores del Real Madrid y se mostró especialmente crítico con la forma en la que Mbappé, Vinicius y Konaté decidieron participar en la iniciativa. El periodista puso el foco en que se trataba de una acción respaldada por el club y consideró que los futbolistas debían tener claro si querían formar parte de ella antes de saltar al terreno de juego.

Vinícius y Mbappé, con las camisetas de Ceuta enrolladas. / Movistar +

El periodista defendió que un jugador puede tener sus propias convicciones, pero que debe decidir previamente si participa o no: "Es una cuestión de club, el club te dice que hay que ponérsela y te la pones. Si atenta contra una idea personal tuya, no te la pones".

El comunicador fue todavía más contundente al referirse a la manera en la que llevaron la camiseta, ya que no entendía que se aceptara el gesto y después se intentara ocultar parte del mensaje: "A mí ponerse la camiseta a medias me parece fatal, ¿eso qué es? No estás obedeciendo al club. Le estás faltando el respeto a la entidad".

Durante la conversación también se habló de las circunstancias personales que podían tener los diferentes jugadores y González puso como ejemplo a Brahim Díaz, internacional con Marruecos, al considerar que podía existir una sensibilidad diferente en su caso. Sin embargo, no entendía que pudiera aplicarse el mismo argumento a otros futbolistas y lanzó una pregunta directa sobre Mbappé: "¿Qué problema tiene Mbappé en ponerse eso?".

Mbappé, ante el Elche / EP

En 'Tiempo de Juego' también se quiso poner en contexto el significado de la iniciativa, que buscaba mostrar apoyo a Ceuta y que, según se explicó durante la emisión, no estaba relacionada con una cuestión política o religiosa: "Esto es una causa social, es un tema de sentimiento, de humanidad y de sensibilidad".

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Paco González terminó defendiendo que cualquier futbolista puede no estar de acuerdo con una decisión del club, pero que, si ese es el caso, debe comunicarlo antes de participar en la iniciativa y no cambiar la forma de hacerlo una vez que ya está sobre el césped: "El club ha tomado una determinación y punto, y si no, lo dices antes y no sales".