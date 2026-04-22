Paco González alucina con cómo está tratando Arbeloa a este futbolista: "Hay un desafecto personal y profesional"

El Real Madrid ganó al Deportivo Alavés en un partido en el que hubo poco fútbol y muchos silbidos por parte de la afición merengue, tras la eliminación ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la UEFA Champions League. El jugador más señalado fue Eduardo Camavinga, cuya expulsión en el tramo final de la eliminatoria marcó un antes y un después en la eliminatoria.

El partido está dando mucho de qué hablar, especialmente por las declaraciones que realizó Álvaro Arbeloa en rueda de prensa, donde expresó que "tengo 23 jugadores y cualquier jugador tiene opciones de ir al Mundial", en referencia a los pocos minutos de Dani Carvajal desde su llegada.

El entrenador del Real Madrid expresó que "yo voy a pensar en lo mejor para mi equipo". Estas declaraciones están en boca de todos y desde 'El Partidazo de COPE', presentado por Juanma Castaño, analizaron la gestión de Arbeloa con el capitán del Real Madrid.

Uno de los más críticos fue Paco González, presentador de 'Tiempo de juego', quien explotó contra el técnico blanco: "A mí me parece una falta de afecto, ya no solo personal, sino profesional". En ese instante, el conductor de 'El Partidazo de COPE' expresó que Arbeloa "ha puesto a Carvajal a la altura del resto".

Daniel Carvajal, lateral del Real Madrid, calienta en la banda en el partido entre el Real Madrid y el Alavés / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

González siguió erre que erre: "Es que ha dicho: 'Tengo 23 jugadores y todos podrían ir al Mundial'. No, vamos a ver, tienes 22 jugadores y un capitán".

"Tienes 22 jugadores y uno que ha ganado seis Copas de Europa. 22 jugadores y un jugador que después de una lesión grave afronta la posibilidad, tal vez lejana, de ir a su último Mundial. Puedes dedicarle un gran párrafo cariñoso, aunque no le pongas", expresó en 'El Partidazo de COPE'.

Por ello, el presentador de 'Tiempo de Juego' aseguró que "hay un desafecto personal y profesional".

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En cambio, el periodista asturiano indicó que "si había una brecha que la había entre Arbeloa y Carvajal antes del partido ante el Deportivo Alavés, desde ya es imposible que se suture esa línea".