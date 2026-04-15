Paco González alucina con los errores de Neuer: "El fútbol es increíble"

El Real Madrid quiere lograr una gesta histórica y darle la vuelta a la eliminatoria en el Allianz Arena. Los jugadores eran conscientes y salieron con todo. En cambio, el Bayern de Múnich se durmió en los laureles, especialmente Manuel Neuer, quien le regaló un balón a Arda Güler para igualar la eliminatoria. Y todo esto, en apenas un minuto de juego.

La reacción del Bayern de Múnich fue inmediata. En un córner, Pavlovic igualó el encuentro tras un error garrafal de Lunin, pues se quedó bajo palos. El Madrid no tiró la toalla y, en una falta, Güler igualó la eliminatoria, en otro error del portero alemán.

Los dos errores de Neuer no están pasando desapercibidos, y desde la retransmisión de 'Tiempo de juego' analizaron los fallos. Uno de los más críticos fue el presentador Paco González. En el tanto inicial del Real Madrid, fue tajante: "El fútbol es increíble, siempre te sorprende".

"El mejor jugador de la ida porque lo paró absolutamente todo, primer balón que toca con los pies y se la regala a Güler, que luego la ha clavado y ha sido un escándalo de gol", aseguraba.

Por otro lado, quiso calmar los ánimos de los seguidores del Real Madrid y puso de ejemplo el partido de ayer del FC Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano: "Esto no es como empieza, sino como acaba".

Neuer, en el partido de ida / Juanjo Martín / EFE

Paco González se desespera con Lunin

Pocos minutos después, el presentador de 'Tiempo de juego' alucinó con el error de Lunin, que supuso el empate del Bayern de Múnich: "¿Dónde está Lunin? ¿Pero dónde está el portero? Lunin se ha mostrado como un portero novato. Es ver cómo llega tarde en la jugada. Para mí, es el antiportero Lunin".

Tras los dos errores, el periodista asturiano alzó la voz para decir: "Bueno, pues ya está. Cada portero ha regalado un gol. Pues, empezamos otra vez".

Noticias relacionadas

Neuer volvió a errar

Con el gol del mediocentro de falta, González quedó completamente asombrado: "Parece el día de Güler, y no hay que evitar decir que es el día de Neuer. Ha reaccionado tarde y, cuando ha contactado con el balón, ya estaba dentro", aseguró.