Paco González alucina con el error de Donnarumma: "Ha encogido el brazo, es una cosa muy rara"

El Real Madrid se marcha al descanso con una ventaja contundente tras una primera parte en la que Fede Valverde ha sido el gran protagonista. El centrocampista uruguayo ha anotado un hat-trick en 42 minutos. Una exhibición del jugador del Real Madrid, que deja al City muy tocado, aunque con 45 minutos en juego en la segunda parte.

El uruguayo abrió el marcador en el minuto 20 después de plantarse completamente solo delante de la portería de Gianluigi Donnarumma. Tras un balón que inicialmente se le escapa a O’Reilly, Valverde gana la espalda al lateral y aprovecha una salida en falso del guardameta italiano para regatearlo y marcar a placer.

Giro de tortilla en el guión

Hasta ese momento el encuentro había comenzado con dominio del Manchester City. El conjunto inglés presionaba alto, recuperaba rápido el balón y había conseguido llegar con peligro a la portería rival, incluso con algunos remates que obligaron a intervenir al guardameta madridista. Sin embargo, ese control inicial no se tradujo en goles. El Real Madrid de Arbeloa supo esperar su momento. Con menos posesión y menos ruido, el conjunto blanco fue encontrando espacios a la espalda de la defensa del City. Cuando llegó la primera ocasión clara, Valverde no perdonó y cambió completamente el guion del partido.

Tras el primer gol, el Santiago Bernabéu se encendió. El equipo blanco dio un paso adelante empujado por su afición y empezó a jugar con mucha más confianza. El City, por el contrario, comenzó a mostrar dudas en defensa y cierta desconexión en el centro del campo. Ese impulso permitió al Madrid ampliar la ventaja apenas siete minutos después. En el minuto 27, Valverde volvió a aparecer para firmar el segundo tanto con un potente disparo con la pierna izquierda desde fuera del área. Un auténtico golazo que dejó completamente sorprendido al conjunto inglés.

Los dos goles golpearon con fuerza al Manchester City, que quedó muy tocado y sin capacidad de reacción durante varios minutos. El dominio anímico del Madrid fue total y el equipo blanco siguió buscando el tercero antes del descanso. Ese tercer tanto llegó en el minuto 42. De nuevo Fede Valverde apareció en el área para completar su hat-trick y desatar la locura en el Bernabéu.

Paco González no entiende la acción del guardameta

Mientras tanto, en la retransmisión de Tiempo de Juego, Paco González no dudó en poner el foco en la actuación de Gianluigi Donnarumma en la jugada del primer gol. La acción del primer gol dejó muchas dudas sobre la actuación del italiano. El portero salió hacia el balón pero hizo un gesto extraño con el cuerpo y retiró el brazo cuando parecía que podía intervenir con la mano. Todo apunta a que pensó que estaba fuera del área y que tocarla supondría una expulsión directa, aunque finalmente se encontraba dentro y podía haber despejado sin problemas.

El narrador de COPE mostró su sorpresa por la reacción del guardameta italiano cuando salió a tapar a Valverde. A su juicio, el portero dudó en el momento clave y realizó un gesto extraño con el brazo justo cuando podía haber intervenido para evitar el tanto.

“Lo de Donnarumma es tremendo. Ha encogido el brazo, una cosa muy rara”, comentó Paco González durante la narración, dejando entrever que el portero pudo pensar que estaba fuera del área y que tocar el balón con la mano podría haber supuesto su expulsión. Sin embargo, las repeticiones mostraban que se encontraba dentro del área, por lo que podría haber usado la mano sin ningún problema para despejar el balón y cortar la acción de peligro. "Yo firmaría que pitara el final ya", decía Paco.

El error del guardameta terminó siendo decisivo para el desarrollo del encuentro, ya que abrió el camino para la exhibición de Fede Valverde en la primera parte. Con el 3-0 reflejado en el marcador al descanso y el Bernabéu completamente entregado, el Real Madrid tiene el partido muy de cara, mientras el City deberá reaccionar rápidamente si quiere mantener alguna opción en la eliminatoria.