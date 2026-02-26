Paco Buyo, exportero: "Fui claramente mejor que Ter Stegen y peor que Víctor Valdés"

Paco Buyo se pasó por el pódcast de Josep Pedrerol y no dejó indiferente a nadie. El que fue uno de los porteros más emblemáticos del Real Madrid, acudió como protagonista a 'El Cafelito', donde repasó algunos de los momentos más bonitos de su trayectoria, tras su etapa en el RC Deportivo de La Coruña y el Sevilla FC. También habló de los episodios menos brillantes de su carrera y de algunos de los competidores con los que compartió época bajo los palos.

Durante su etapa en el Real Madrid, entre 1986 a 1997, compartió vestuario y los tres palos con Santi Cañizares. Ambos tuvieron que convivir durante la temporada 1994 y 1997, un período marcado por la competencia interna y la consolidación de la plantilla de Valdebebas. En la temporada 1994‑95, la competencia era muy fuerte. Buyo fue el portero titular habitual, mientras que Cañizares participó en pocos partidos oficiales, comenzando a ganar experiencia en el primer equipo. La siguiente temporada, 1995‑96, vio a Cañizares disputar más encuentros y llegar a ser titular en varios, aunque Buyo seguía siendo una figura estable y referente en la portería.

Esa época fue una de las más duras para el actual tertuliano del Chiringuito. Fue uno de los porteros más importantes del Madrid, en una etapa conocida como 'El Madrid de La Quinta del Buitre'. Disputó más de 450 partidos oficiales con el club. En total, 11 temporadas. Logró levantar seis ligas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España y una Copa de la Liga. En cuanto a lo individual, consiguió 2 Trofeos Zamora (premio al portero menos goleado de La Liga).

¿Frente a qué porteros fue mejor Paco Buyo?

Junto a Pedrerol, el gallego respondió al test tradicional del presentador del Chiringuito. En la encuesta, el periodista le preguntó al ex portero sobre diferentes porteros nacionales e internacionales y cuáles han sido mejores y peores que él.

¿Fue mejor portero que algunos de los nombres más conocidos de toda la historia? Pedrerol le pregunta: "En tu mejor momento, en tu 'Prime', ¿eras mejor que Lunin?", preguntaba el presentador. "Sí", afirmaba. "También fui mejor que Oblak, Ter Stegen, Unai Simón, Keylor Navas, Cañizares, D'Alessandro y Donnarumma". Con 'Dibu' Martínez, no lo tenía del todo claro: "Tiene muchas virtudes", comentó.

"¿Mejor que Joan Garcia? De momento sí, veremos hasta dónde llega", señaló sobre el portero del FC Barcelona. Sobre otros dos que estuvieron en el Barça, Víctor Valdés y Zubizarreta, indicó que el primero "está un punto por encima de mi" y el segundo... "yo por encima". Acerca de Arconada y Neuer, respondió con un "empate técnico". De Oliver Kahn afirma que "yo era mucho mejor con los pies" y entre Buffon y Paco Buyo, contestó: "Buffon", decía sobre el guardameta italiano.

Y la respuesta más sorprendente llegó con Iker Casillas: "Fui claramente mejor". Pero de otro madridista, Courtois, dijo lo contrario: "Es mucho mejor que yo", terminaba.