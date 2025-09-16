Pablo Longoria, el precoz presidente del Marsella: amante del PC Fútbol y 'traicionado' por Ceballos

Pablo Longoria (Oviedo, 1986) es lo que cualquier amante al fútbol hubiera deseado ser. Un profesional del deporte que creció como analista cuando no era más que un postadolescente y que se convirtió en 2021 en el presidente más joven en la historia del Olympique de Marsella. Ejemplo precoz, pero consolidado, después de una vida como analista y asesor de directivos como Mateu Alemany, al que acompañó en la travesía del Valencia. Un equipo que le sirvió de inspiración para lo que hoy es el OM que lidera. El primer rival del Real Madrid en la Champions 2025/2026.

El fútbol, motivo para subirse a un avión por primera vez

"La primera vez que me subí a un avión fue para ver la final de la Copa UEFA en Gothenburg: OM contra Valencia en 2004. Tenía 18 años. No asistí a mis exámenes finales para poder viajar. Un día, vi que la UEFA había abierto la venta de boletos. Probé mi suerte y aceptaron mi solicitud. Fui con mi madre, que no es mucho de fútbol, pero gastó mucho dinero para cumplir mi sueño de asistir a una final europea. Quizás era mi destino", confiesa en su carta de presentación en españo con el Marsella. Lo que fue una anécdota valiente ha terminado por convertirse en su vida.

El presidente del Marsella no descarta el fichaje de Paul Pogba en el mercado de invierno

Longoria, pese a jugar en el Real Oviedo junto a Saúl Berjón, es sportinguista. "Tenemos un gran sentido de pertenencia a la región, quizás como en Marsella. Tenemos una gran cultura laboral, especialmente por la herencia minera de la región. Toda mi familia tuvo fuertes conexiones con la industria acerera y minera. Crecimos con un amplio sentido de trabajo y sacrificio", reivindica un presidente atípico, que viene directamente del fútbol. No es un hombre ejecutor, sino legislativo.

El presidente del Marsella tiene la potestad de ser el dirigente del club más popular de Francia. Es innegable el dominio económico del PSG, al que nadie puede hacerle frente salvo milagro copero, pero en la Costa Azul hay una religión del mismo color. Solo hace falta ver la camiseta de Payet en un templo religioso. Porque, como comentaba Franck Passi, exjugador y exentrenador del OM a SPORT, ser de este equipo "es una religión".

Valencia, la inspiración para Marsella

El camino de Longoria no escasual. Estuvo antes en el Newcastle, donde se le abrieron las papilas gustativas del fútbol siendo un adolescente, en la práctica. En el currículum se juntan experiencias en el Recreativo, Sassuolo o Atalanta. Hay fotos del presidente del Marsella en campos donde presenta una silueta tan insultantemente joven como atenta. Integrado en la direción deportiva de la Juventus, su progresión era imparable, de ahi que terminó como director deportivo del último Valencia que merece la pena ser recordado.

"Los valores que me inculcaron y la educación que recibí en casa fueron la búsqueda de la excelencia. Mi padre me decía de pequeño que mi trabajo era estudiar y hacerlos sentir orgullosos. Por eso nunca quise defraudarlos, porque con todos los sacrificios que hicieron por mí, sentí que tenía que dar algo a cambio. De pequeño jugaba al fútbol todos los días. Me encantaba el AC Milan de Sacchi. Admiraba a Dejan Savicevic. No era una estrella: no era el jugador más popular, pero era el que marcaba diferencia. También apoyaba al Sporting de Gijón", resume Longoria.

Saludará a Ceballos pese a su decisión

Por eso siempre se ha fijado en jugadores con aspiraciones, como a priori parecía Dani Ceballos, quien había encontrado en Marsella la salida a su continuo atasco en Francia. "Situaciones de mercado, todas las cosas que te cambian muy a menudo, así que bueno", afirmaba con resignación tras el final del último mercado. Después de que el club galo y el español lograsen un acuerdo, cifrado en 15 millones, aproximadamente, Ceballos decidió unilateralmente tumbar el acuerdo tras jugar a dos bandas con el Betis, que nunca mostró interés real en contratarle.

Ahora, Longoria y Ceballos se reecontrarán en el Bernabéu, donde el andaluz decidió seguir, pese a los minutos de rotación que le esperan y de los que ya gozó en Anoeta. Xabi Alonso, consciente del incómodo reencuentro con el Marsella, aprovechó por exponerle en un escenario favorable. Pero Longoria, quien dice que saludará al mediocampista, no olvida. Es un hombre de campo, más que de negocios, de ahí su impasible radar sobre el mercado, donde ha conseguido obras de coleccionista como Greenwood, el mejor jugador al que ha visto, o Aubameyang, la joya retornada de la corona mediterránea.