Oyarzabal: "¿Cánticos a Asencio? Hay otras maneras de condenar los actos de alguno"

A pesar de la derrota de la Real Sociedad en el partido de ida de las semifinales de Copa del Rey ante el Real Madrid, Oyarzabal sacó cosas positivas de la actuación de su equipo. “Hemos tenido ocasiones suficientes. Yo también. Cuando no aciertas sabes que este equipo no te perdona. No hemos hecho un partido para perder. Merecíamos mínimo un empate, pero el fútbol es así. Ellos han metido la que han tenido y nosotros no hemos tenido esa suerte, pero queda la vuelta y confiamos en hacerlo igualdad bien y darle la vuelta al marcador”, explicó tras el pitido final.

“No le hemos puesto las cosas fáciles a todo un Real Madrid. Ellos no han estado cómodos más allá de alguna transición. Hemos estado cerca de sacar algo positivo, pero queda la vuelta y confiamos”, afirmó de cara al partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, que se jugará el 2 de marzo.

“Veíamos factible ganar aquí y vemos factible hacer algo positivo en Madrid. Todavía queda mucho, pueden pasar muchas cosas, pero hay que intentar llegar en el mejor momento posible y con la ilusión de que estamos a 90 minutos de volver a jugar una final”, sentenció el capitán de la Real Sociedad.

Los cánticos contra Asencio

Uno de los capítulos más polémicos del partido llegó al borde del descanso, cuando el colegiado del partido paró el encuentro durante unos minutos tras ser avisado por los jugadores del Real Madrid de que un sector de la grada del Reale Arena estaba cantando "Asencio, muérete".

"Como en muchos estadios, lo que unos pocos cánticos no empaña al resto de la afición. Obviamente, se condenan los insultos, no nos gustan. Creo que hay otras maneras de condenar los hechos o los actos que alguno haya podido hacer, pero creo que no es la manera adecuada. Nos sumamos a la causa de que no es de esa manera y si hay que hacerlo es de otro modo", explicó Oyarzabal sobre lo sucedido.

El partido se detuvo durante unos minutos, el tiempo en el que se dio un mensaje por megafonía y otro en los videomarcadores con el ánimo de que se terminaran los cánticos. Tras eso, el colegiado reanudó el encuentro y no volvió a haber incidentes de este tipo.