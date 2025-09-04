Owen: "¿Mbappé? Alguien que puede hacer eso tiene que ser el mejor del mundo"

Ganó el Balón de Oro en 2001 por delante de Raúl y ahora se 'moja' sobre quién es para él el mejor jugador del mundo. Michael Owen ha hablado en el podcast de Rio Ferdinand y no se lo ha pensado dos veces a la hora de elegir a Kylian Mbappé en su top.

"Es el mejor del mundo. Eso creo. Hay delanteros centro eficaces. Hemos hablado de Kane, Lewandowski y también de Haaland y demás. Nunca te van a defraudar. Siempre van a marcar muchos goles. Pero en los partidos importantes, en los más decisivos, él puede decidir un partido. Si eres defensa central, no creo que pierdas el sueño si tienes que marcar a alguno de los que acabo de mencionar. Ninguno de ellos te va a ganar en habilidad. Ninguno de ellos te va a escapar", empezó explicando el exdelantero del Real Madrid.

Michael Owen, en su etapa en el Real Madrid / Agencias

"Pero Mbappé sí. Él tiene eso. Tiene la capacidad de avergonzarte. Si te saca del campo o puede hacer un poco de habilidad, su toque es brillante. Tiene velocidad pura, puede rematar, puede llevarse el partido. Y alguien que puede llevarse el partido tiene que ser el mejor", añadió Owen.

"Hemos estado viendo esta temporada potenciales ganadores del Balón de Oro como Dembélé o Lamine Yamal, probablemente los dos mayores candidatos. Pero si pienso en todos en su mejor momento ahora mismo, probablemente diría que Mbappé es el mejor jugador" Rio Ferdinand

Por su parte, Rio Ferdinand se posicionó con su excompañero de selección: "Estoy contigo. Si tienes a todos en su mejor día, Mbappé es el hombre. Hemos estado viendo esta temporada potenciales ganadores del Balón de Oro como Dembélé o Lamine Yamal, probablemente los dos mayores candidatos. Pero si pienso en todos en su mejor momento ahora mismo, probablemente diría que Mbappé es el mejor jugador".

Mbappé, con la selección francesa / CLEMENS BILAN / EFE

Cuestionado por si le sorprendió la adaptación de Mbappé al Real Madrid en su primera temporada, Owen no mostró asombro alguno: "No me sorprendió (los 40 goles la pasada temporada). Es muy bueno. Ha marcado hat tricks en el Mundial, así que no me sorprende. Pienso que es brillante. En el Madrid no es tan difícil adaptarse, un equipo que tiene el balón el 80% del tiempo, excepto en uno o dos partidos durante la temporada. Literalmente te alimentan de balón todo el tiempo. Estás jugando con grandes jugadores en un gran estadio. Todo el mundo espera que ganes. Es virtualmente imposible no marcar. Es difícil no marcar cuando estás jugando en el Real Madrid".

A pesar de sus grandes cifras en su temporada de debut con el equipo blanco, Mbappé no pudo llevar los títulos más importantes a las vitrinas del club. Por el momento tendrá que esperar para estar en la lucha del Balón de Oro, ya que este año todo apunta a que Ousmane Dembélé o Lamine Yamal levantarán el galardón.