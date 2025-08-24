Fiesta en Oviedo en su regreso a Primera con reto de altura ante el Real Madrid

El Carlos Tartiere de Oviedo se viste de fiesta con la vuelta de su equipo a la Primera División 24 años después. Y lo hace a lo grande, recibiendo a un renovado Real Madrid, que llega justo de preparación, 20 días, y en plena reconstrucción. Los blancos dejaron dudas en el estreno de Xabi Alonso en el Bernabéu ante Osasuna, mientras que los azules cayeron en Villarreal (2-0) pagando la novatada en su regreso al fallar un penalti, era el 0-1, y la expulsión de Reina.

Xabi tiene clara la hoja de ruta de lo que quiere y sus elecciones son similares en estos primeros partidos. Repetirá el once de la primera jornada con la única duda de si se atreverá a dar la alternativa a Mastantuono por Brahim. Los otros 10 serán los mismos del estreno, manteniendo a Alexander Arnold en la derecha, con Carvajal a la espera de recuperar su mejor nivel. Será un once previsible en el primer partido a domicilio de los blancos y que provoca cierto vértigo en el técnico. Ha convocado a los mismos que ante Osasuna más Rudiger, tras cumplir su sexto partido de sanción.

El efecto Paunovic

El Oviedo no quiere ser comparsa con un Veljko Paunovic que ha puesto las pilas al equipo y a la ciudad. Su aparición fue mano de santo para los carballones, a los que llevó al ascenso de manera supersónica con solo una derrota en los catorce partidos que dirigió en Segunda.

Tampoco se espera que haga demasiados cambios respecto al equipo que perdió en el estadio de La Cerámica. Recupera a David Costa en la defensa tras cumplir un partido de sanción, aunque pierde a Reina por lo mismo. Todo indica que hará debutar de inicio a Dendoncker, fichado esta misma semana. Un jugador de 30 años, con experiencia al que el técnico quiere encajar lo antes posible en sus esquemas.

Experiencia

Paunovic es uno de esos técnicos de pizarra, que analiza a los rivales ante de idear un plan de juego para adaptarse a los partidos. Esa flexibilidad pasa por intentar anular las fortalezas blancas con su máxima de “saber defender y competir” funcionando en lo colectivo.

Xabi decía estar "expectante" en el primer partido a domicilio de esta temporada. Espera que sus jugadores respondan igual fuera que en casa, pero no lo tiene claro. Un equipo en el que se impone la experiencia de muchos de sus jugadores, pero al que han llegado fichajes que deberán asumir el peso de defender una camiseta que todos quieren derribar y más en estadios enemigos. Ese es otro trabajo para el tolosarra, que el Oviedo intentará anular con “alegría y coraje”, para disfrutar de una ansiada fiesta que su afición lleva 24 años esperando.