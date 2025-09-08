El Oviedo dice que la Policía "no ha encontrado nada" sobre los supuestos gritos racistas a Vinicius

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, aseguró que, más de dos semanas después de la celebración del partido, la Policía "no ha encontrado nada" sobre los gritos racistas que supuestamente se produjeron contra Vinicius durante el encuentro ante el Real Madrid.

"La Policía sigue investigándolo y en cuanto tengamos el resultado o si encontramos algún indicio, lo castigaremos. Estamos seguros del comportamiento de nuestra afición, el Tartiere y nuestra gente siempre han estado a la altura y ese día no fue la excepción. Si a estas alturas no ha salido nada es buena noticia, porque si hubiese habido algo ya se sabría", afirmó Martín Peláez en una comparecencia ante los medios en el Carlos Tartiere.

A finales de agosto, días después del partido ante el Real Madrid y tras el vídeo publicado en el programa ‘El Día Después’ de Movistar en el que se escuchaban unos supuestos cánticos racistas hacia Vinicius, cuando el presidente del Real Oviedo explicó que el club azul "está en contra de cualquier acto de racismo" y que si la Policía encontraba alguna evidencia "el Real Oviedo lo castigaría".

Nueva ciudad deportiva

"No me quiero comprometer con los tiempos porque no depende de nosotros. El proyecto va encaminado, ya estuvieron aquí los arquitectos mexicanos y están trabajando aquí con Alfredo Antuña, que es nuestro arquitecto en Oviedo. Todas las partes implicadas están remando para que esto se haga lo mejor posible y en el menor tiempo posible", subrayó, por otro lado, Martín Peláez al ser preguntado por la nueva ciudad deportiva que el club azul construirá en los terrenos de La Belga, en Siero.

En el apartado deportivo, el Real Oviedo de Paunovic, que suma tres puntos en las primeras tres jornadas de Primera División, regresó esta mañana al trabajo con las bajas de los seis internacionales y de los tocados Ilyas Chaira, Ovie Ejaria y Brekalo, y ya preparan la visita del sábado (Coliseum, 14:00 horas) al Getafe.