Osasuna reta a un líder sin colchón pero eufórico

El Real Madrid defiende liderato en Pamplona en medio de la batalla europea con el Manchester City. Una salida comprometida ante un rival áspero, que se hace fuerte en su campo para mirar hacia arriba en la tabla, está a cuatro puntos de Europa y es el cuarto mejor local de la Liga. Ancelotti no recupera efectivos, tendrá que medir esfuerzos pensando en la vuelta del próximo miércoles ante el equipo de Guardiola, pero sin descuidar nada para mantenerse en lo alto de la tabla en la que se ha quedado sin colchón con el Atlético y el Barcelona pisándole los talones.

Crecidos

Osasuna es un equipo comprometido, con argumentos y convencido de sus posibilidades después de demostrar que es rocoso en El Sadar donde tumbó al Barcelona (4-2). Un estadio que aprieta y que lanza a su equipo ante cualquier rival. Vicente Moreno tiene la baja de Boyomo por sanción y no necesita rotar para disponer de sus mejores jugadores. Hará frente a un rival que llega crecido tras ganar por primera vez en el Etihad de Manchester.

Ancelotti no quiere euforias ni distracciones. Al contrario, espera que sigan la línea ascendente en esa mentalidad defensiva que intenta inculcar a sus delanteros desde que comenzó la temporada, y cuya mejor versión se vio en Manchester. El italiano vuelve a presentarse con pocas opciones de rotaciones defensivas con las bajas de Lucas Vázquez, Rudiger y Alaba. Repetirá zaga salvo Mendy por Fran García.

Pocos cambios

Vicente García tiene la importante baja en defensa de Boyomo, al que sustituirá Herrando. El franco camerunés es una pieza clave para el técnico rojillo, un fijo en sus alineaciones que se perderá su primer partido liguero esta temporada. Los otros diez titulares serán los acostumbrados para sacar su equipo de gala incluido Budimir. El croata es el referente ofensivo pamplonica que este año está enchufado con 12 goles en la Liga, al que solo superan Lewandowski (19), Mbappé (16) y Raphina (13).

Modric apunta al once en sustitución de Ceballos y, probablemente, Brahim pueda volver al once por Rodrygo o Bellingham. Los que jugarán serán Mbappé y Vinicius, irremplazables para el italiano. Un once reconocible y con pequeños retoques para intentar conservar un liderato amenazado por el At. Madrid y el Barcelona. Nota el aliento de sus dos perseguidores después de dilapidar la ventaja de cinco puntos sobre los rojiblancos y siete con los azulgranas.