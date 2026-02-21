En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Osasuna - Real Madrid: reacciones, polémicas y última hora, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Osasuna - Real Madrid de la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025/26
Manolo Lama (COPE): "Vinicius simula y el árbitro pica"
Poli Rincón (COPE): "Las ocasiones más claras las está teniendo Osasuna. Echo en falta que el Madrid tuviese un hombre como Budimir. "
Dani Garrido (SER): "Osasuna está mejor que el Real Madrid"
Juanma Rodríguez (Chiringuito): "¡Alaba tienes que ir a defender! ¿Qué estás mirando?"
Alfredo Duro (Chiringuito): "Osasuna le ha dado la vuelta al partido. Le está dando algunos sustitos al Madrid"
Manolo Lama (COPE): "¡Qué paradón de Courtois! Es increíble"
Dani Garrido (SER): "Al Madrid le falta algo en ataque"
Tomas Roncer (SER): "El Madrid no está encontrando a Mbappé. Osasuna tiene un bloque muy bajo y Mbappé no la recibe"
Manolo Lama (COPE): "Recuerdo que este árbitro expulsó a tres jugadores del Madrid en el partido ante el Celta"
"El Sadar grita Vinicius balón de playa", en la COPE.
Juanma Rodríguez (Chiringuito): "Luego hablan del Barça como la mejor cantera del mundo, pero el Madrid nutre a todos los equipos"
Álvaro Benito (SER): "Al Real Madrid le está faltando profundidad, pero prefieren dar más importancia a la seguridad"
Manolo Lama (COPE): "Madre mía, qué ritmo de partido, que nos van a ahogar"
- Barcelona – UCAM Murcia: resultado, resumen y estadísticas de la Copa del Rey de baloncesto
- Puja por Balde
- La UEFA multa al Barça... y advierte a Hansi Flick
- Bombazo: 'Si Rodri se va del City no iría al Madrid. Tiene una conexión muy fuerte con el Barça
- El Barça ya sabe el multimillonario precio que pide el Atlético por Julián Álvarez
- Bardghji se la juega en el Barça
- Maldini lo tiene claro: 'Es el central español más en forma del momento
- Luz verde al fichaje de Ajay Tavares por el Barça