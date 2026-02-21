Osasuna-Real Madrid, incómoda defensa del liderato

El Madrid visita a Osasuna entre ‘guerras’ europeas con el Benfica. La intensidad de la eliminatoria añade presión al liderato recientemente recuperado ante el Barcelona. El Sadar es uno de esos terrenos hostiles para los blancos, donde siente la presión de una grada que hace piña con el equipo para crear un caldo de cultivo áspero e incómodo que complica los partidos.

El Sadar fue uno de los campos donde el Real Madrid empezó a dejarse la Liga la temporada pasada. La situación se repite un año después, aunque con una jornada más (24ª la pasada y 25ª ahora). Osasuna sacó un empate (1-1) para facilitar que el Barça le diera caza en la clasificación (51 puntos) y acabara escapándose para proclamarse campeón.

Mejoras

Ambos llegan en buena forma y se exigirán el máximo, en un choque que promete ser intenso y en el que los rojillos esperan aprovechar el desgaste que los blancos traen de la batalla de Lisboa. La idea es salir fuerte e intentar que el partido se le haga largo, para llegar a la recta final con opciones de ganar apoyados en el aliento de la afición.

Arbeloa ha hecho reaccionar a unos jugadores acomodados. Ha unido sinergias y construye un equipo sólido. Saca rédito al músculo de Tchouameni, Valverde y Camavinga, que dan consistencia al juego. Eso, y aparcar el 4-4-3 a favor del 4-4-2, con un rombo en la medular en el que Güler ejerce de vértice y enganche con Vinícius y Mbappé. Este Madrid es más reconocible acorde a valor de sus estrellas, que han juntado su brillo para iluminar el juego del equipo.

Novedades

Lisci tiene la baja de Boyomo, puntal defensivo, que alterna con Catena y Herrando. Se espera que tire de su mejor frente ofensivo con Víctor Muñoz y Budimir como principales amenazas. Mantendrá el mismo bloque que viene utilizando y que está dotando de un sello competitivo que le permite transitar sin apuros en la clasificación.

Lisci tiene confianza en frenar al Real Madrid / EFE

Arbeloa suma a Huijsen, con problemas musculares, a las bajas de Bellingham, Rodrygo y Militao. Asencio acompañará a Rudiger en lugar del hispano-holandés. No se descarta que haga alguna rotación para dar descansos a jugadores cargados de partidos como Güler, Valverde o Camavinga, que son fijos con el salmantino desde que cogió el equipo.

Los blancos llegan condicionados por los acontecimientos recientes en Da Luz relacionados con Vinícius. Los sucesos extradeportivos han eclipsado el buen juego del equipo, generando un entorno que exige máxima concentración para afrontar otro desafío intenso. Este contexto añade un reto adicional, ya que el rival destaca por su capacidad competitiva, su resistencia y su disposición a luchar cada balón.