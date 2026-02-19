Osasuna - Real Madrid: Horario y dónde ver por TV, online y en directo

En medio de una racha imparable en Liga que le ha llevado a recuperar el liderato en lo más alto de la tabla, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa afronta este sábado una visita al estadio de El Sadar. Los blancos jugarán ante Osasuna con la idea de reforzar su primer puesto y presionar al Barça, que juega el día siguiente ante el Levante en casa.

A pesar de los varapalos que ha sufrido el conjunto madridista en Copa del Rey (eliminados por el Albacete) y Champions League (el Benfica les sacó del top 8), en Liga cuentan sus partidos por victorias bajo las órdenes de su nuevo entrenador y además han hecho pleno de triunfos en sus últimos cuatro encuentros teniendo en cuenta todas las competiciones.

Arbeloa y Vinicius chocan las manos / EFE

Por su parte, Osasuna llega al partido en un momento dulce. No pierden en Liga desde el pasado 10 de enero (1-0 frente al Girona) y han logrado resultados importantes como los triunfos a domicilio ante el Rayo Vallecano (1-3) y el Celta (1-2) y en casa ante el Villarreal (2-2).

El partido de Liga entre ambos conjuntos se disputará el sábado 21 de febrero a las 18:30 horas en el estadio El Sadar.

¿Dónde ver el Osasuna - Real Madrid por TV y online?

El partido entre Osasuna y el Real Madrid de la jornada 25 de LaLiga EA Sports se podrá ver por TV y online a través de DAZN España, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar.

