Osasuna - Real Madrid, en directo hoy: alineaciones y última hora del partido de LaLiga, en vivo

Nueva defensa
El Real Madrid cambia su defensa ya que Arbeloa da descanso a Trent, Rüdiger, mientras que Huijsen ya se quedó en casa por unas molestias.
El Madrid formará con Courtois: Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.
Once del Real Madrid
¡El Real Madrid hace oficial el once con la sorprendente presencia de Dani Carvajal!
Duelo de 'killers'
Kylian Mbappé se enfrentará a Ante Budimir, dos de los grandes goleadores de LaLiga. El galo encabeza la clasificación del Pichichi con 23 tantos por los 11 que lleva Budimir. El ariete del cuadro navarro ha anotado cinco goles en el último mes. El Real Madrid deberá tener mucho cuidado por alto.
LaLiga en juego
¡Buenas tardes! Osasuna y Real Madrid miden sus fuerzas en El Sadar con la intención blanca de dorrmir cinco puntos por encima del Barça, mientras que los navarros, instalados en media tablan, aspiran a mirar hacia Europa.
Un duelo en El Sadar siempre promete emociones fuertes y en SPORT os iremos contando todo lo que ocurra alrededor de este partidazo que arranca a las 18.30 h.
