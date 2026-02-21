Osasuna - Real Madrid, en directo hoy: alineaciones y última hora del partido de LaLiga, en vivo

Nueva defensa

El Real Madrid cambia su defensa ya que Arbeloa da descanso a Trent, Rüdiger, mientras que Huijsen ya se quedó en casa por unas molestias.

El Madrid formará con Courtois: Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.