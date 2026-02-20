Osasuna - Real Madrid: alineaciones probables del partido de Liga EA Sports

El equipo de Álvaro Arbeloa aspira a mantener el liderato y ejercer presión sobre el Barça, que juega el domingo frente al Levante. Los blancos tendrán a prácticamente todos sus efectivos, con la excepción de los lesionados Jude Bellingham, Eder Militao y Rodrygo.

El entrenador madridista recupera para el partido en El Sadar a Raúl Asencio, sancionado ante el Benfica y que tuvo descanso ante la Real Sociedad. El central podría regresar a la titularidad para acompañar en la zaga a Dean Huijsen y permitir que Antonio Rüdiger, que lleva toda la temporada entre algodones debido a sus continuos problemas físicos, pueda rotar.

Asencio celebra un gol con el Madrid / LAP

Por lo que respecta al resto del equipo, se espera que Arbeloa mantenga la continuidad del centro del campo formado por Tchouameni, Arda Güler, Camavinga y Fede Valverde, que ha aportado mayor consistencia al equipo en tareas defensivas y que permite liberar a Mbappé y Vinicius, la pareja de ataque que repetirá, salvo sorpresa mayúscula ante Osasuna.

Por lo que respecta al equipo de Alessio Lisci, se espera un once muy parecido al que viene jugando las últimas semanas, con la posible entrada en el centro del campo de Moncayola, que solo pudo disputar unos minutos ante el Elche. Budimir será de nuevo la gran amenaza ofensiva del equipo, acompañado de un Víctor Muñoz que se reencuentra con el Real Madrid y que lo hace con el estatus de ser un jugador clave en Osasuna.

ALINEACIONES PROBABLES DEL OSASUNA - REAL MADRID

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galán; Moncayola, Torró, Aimar Oroz; Rubén García, Budimir y Víctor Muñoz.

Real Madrid: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Vinicius y Mbappé.

Partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports.