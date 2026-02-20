Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoAntonio LobatoCasadóJulián ÁlvarezBardghjiMarc BernalCuadro Copa del ReyDónde ver Copa Rey BaloncestoA qué hora juega Alcaraz-RublevOriol CardonaAna AlonsoLuis EnriqueMarc PubillEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouTest MotoGPMotor Aston MartinViniciusAlcaraz - SinnerJan VirgiliBarcelona - Levante horarioBarcelona - Levante alineacionesRicky RubioBarça - UCAM Murcia Copa del ReyOsasuna - Real Madrid horarioCuadro Europa League ConferenceClasificación LaLigaEtapa 4 UAE Tour 2026Clasificación UAE TourEtapa 2 Volta AlgarveClasificación Volta AlgarveMaldiniBonolotoGonzalo Miró
instagramlinkedin

REAL MADRID

Osasuna - Real Madrid: alineaciones probables del partido de Liga EA Sports

Estos son los onces probables para el partido entre el Real Madrid y Osasuna correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports

LaLiga: Real Madrid - Real Sociedad, en imágenes.

LaLiga: Real Madrid - Real Sociedad, en imágenes. / Associated Press/LaPresse / LAP

Christian Blasco

Christian Blasco

El equipo de Álvaro Arbeloa aspira a mantener el liderato y ejercer presión sobre el Barça, que juega el domingo frente al Levante. Los blancos tendrán a prácticamente todos sus efectivos, con la excepción de los lesionados Jude Bellingham, Eder Militao y Rodrygo.

El entrenador madridista recupera para el partido en El Sadar a Raúl Asencio, sancionado ante el Benfica y que tuvo descanso ante la Real Sociedad. El central podría regresar a la titularidad para acompañar en la zaga a Dean Huijsen y permitir que Antonio Rüdiger, que lleva toda la temporada entre algodones debido a sus continuos problemas físicos, pueda rotar.

Real Madrid's Raul Asencio celebrates after scoring his side's second goal during the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Levante in Madrid, Spain, Saturday, Jan. 17, 2026. (AP Photo/Jose Breton)

Asencio celebra un gol con el Madrid / LAP

Por lo que respecta al resto del equipo, se espera que Arbeloa mantenga la continuidad del centro del campo formado por Tchouameni, Arda Güler, Camavinga y Fede Valverde, que ha aportado mayor consistencia al equipo en tareas defensivas y que permite liberar a Mbappé y Vinicius, la pareja de ataque que repetirá, salvo sorpresa mayúscula ante Osasuna.

Por lo que respecta al equipo de Alessio Lisci, se espera un once muy parecido al que viene jugando las últimas semanas, con la posible entrada en el centro del campo de Moncayola, que solo pudo disputar unos minutos ante el Elche. Budimir será de nuevo la gran amenaza ofensiva del equipo, acompañado de un Víctor Muñoz que se reencuentra con el Real Madrid y que lo hace con el estatus de ser un jugador clave en Osasuna.

ALINEACIONES PROBABLES DEL OSASUNA - REAL MADRID

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galán; Moncayola, Torró, Aimar Oroz; Rubén García, Budimir y Víctor Muñoz.

Real Madrid: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Vinicius y Mbappé.

Noticias relacionadas y más

Partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL