Osasuna no le compra el relato al Madrid: "No creo que hayan descansado poco"

El Real Madrid intentó, sin éxito, aplazar su debut de Liga, marcado, tras sentencia judicial, para el martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu. Su rival será Osasuna, quien visitará el feudo blanco a partir de las 21:00 después de que el club que preside Florentino Pérez perdiese el pulso contra Javier Tebas. Fue una lucha en vano del conjunto madridista, porque no existe reglamentación alguna que establezca un mínimo de tres semanas de pretemporada. Sin embargo, desde el equipo 'rojillo' no compran el relato.

Xabi Alonso y sus jugadores han tenido 24 días seguidos de descanso (lo mínimo son 21) y 15 de pretemporada. Con todo, desde el Madrid consideran que parten en desventaja sobre sus competidores, en especial el Barça, que tuvo un periodo previo a la competición que sí fue canónimo. El hecho de no participar en el Mundial de Clubes permitió a los de Flick hacer una fase previa en Asia, con amistosos que le han permitido llegar en condiciones óptimas al estreno del sábado a las 19:30 horas. Pero el Madrid fue el que más énfasis puso en el Mundial de Clubes por sus recompensas millonarias.

Con todo, las circunstancias que afectan al Madrid forman parte del fútbol moderno y el calendario actual. PSG y Chelsea, los dos finalistas del torneo de EEUU, han tenido todavía menos tiempo que los de Xabi Alonso de cara al regreso a la competición. Los de Luis Enrique vienen de remontar y ganar la Supercopa de Europa ante el Tottenham, más rodado. La correcta gestión de los cambios y un final fulgurante permitieron al vigente campeón de Europa sumar un título más después de 22 días de descanso.

Es más, el hecho de cumplir con el tiempo de reposo necesario provocó que la Supercopa fuese el primer partido oficial de la temporada para los parisinos. El Madrid llega al inicio de Liga después de disputar un amistoso a puerta cerrada contra el Leganés y otro oficial en Austria ante el Tirol, ambos saldados con victoria. Tras este 0-4, Álvaro Carreras y Militao se bajaron de la versión oficial del club sobre la queja por la falta de descanso, asegurando que "no hay excusas" y "que es lo que hay, por lo que nosotros no podemos cambiar nada".

"El Mundial de Clubes les permitió acoplarse"

Los rivales del Madrid tampoco se apiadan de su situación. "No creo que hayan descansado poco porque al final vienen de jugar el Mundial de Clubes y esto le permitió probar muchas cosas y también para conocerse en general", defendió Alessio Lisci, entrenador del Osasuna que regresa a Primera después de una exitosa etapa en el Mirandés. Para el italiano, el torneo internacional, lejos de ser una rémora, permitió a su homólogo descubrir qué funcionaba y qué necesitaba corregir.

De hecho, el propio Xabi Alonso así lo vio, de ahí que asumiese las riendas del club con una competición, evitando la opción de un interino como Solari que hubiera enrarecido su desembarco. El tolosarra, eso sí, quiso hacer un punto y aparte después de la goleada frente al PSG, poniendo un parteaguas entre las dos temporadas. "Va a ser difícil como cualquier partido. Al final, el Real Madrid tiene unas individualidades que hacen que tengas que modificar el planteamiento, el sistema y todo. Eso hay que tenerlo en cuenta e intentar limitarlas lo máximo posible", sentenció Lisci.