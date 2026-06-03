Los orígenes de Enrique Riquelme (37 años): "Soy de Alicante, de Cox, tanto mi padre como mi madre son de allí. Era el sitio con mayores autónomos per cápita de toda Europa"

Era un completo desconocido para la mayoría de la sociedad española, pero Florentino Pérez lo presentó en rueda de prensa después de anunciar que iba a convocar elecciones a la presidencia del Real Madrid: "Un empresario del sector de la energía con acento sudamericano que parece que se quiere presentar a las elecciones".

Se trata de Enrique Riquelme. Es el fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, una empresa especializada en agua y energías, donde operan en el diseño, construcción y gestión de plantas desaladoras, potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales. En noviembre de 2024, Cox salió a cotizar en la Bolsa española, según la propia presentación corporativa de la compañía.

A pesar de que su contrincante a la presidencia del Real Madrid nombró que tenía un "acento sudamericano", Riquelme es español, pues nació en Cox, Alicante, el 9 de enero de 1989. De este tema, se pronunció al respecto en el pódcast de 'The Wild Project', donde quiso dejar claro que "yo soy de Alicante, de un pueblo que se llama Cox, que está en el sur de Alicante, la zona de la Vega Baja".

"Mi familia, tanto por parte de padre como de madre, son de Cox. Son gente emprendedora y muy trabajadores... es gente normal", se sinceró sobre sus orígenes.

Así es el santuario de Cox / Google

El candidato a la presidencia del Real Madrid explicó que "hace ya muchos años, Cox era el sitio con mayores autónomos per cápita de toda Europa. Era gente muy emprendedora principalmente en el sector de la agricultura y la fruta. Luego, también mucho de la construcción, especialmente para las viviendas turísticas de los que venían".

Enrique Riquelme, en 'The Wild Project' / SPORT

"Vengo de una familia emprendedora de autónomos y de 'pymes' principalmente. De ahí vengo", expuso en el pódcast de 'The Wild Project'. En concreto, su padre, Enrique Riquelme de la Torre, desarrolló sus negocios en sectores como el hormigón, las canteras, las estaciones de servicio y los aparcamientos.

Enrique Riquelme, este domingo en el Real Madrid-Granada de Liga F. / AFP7 vía Europa Press

Pocos lo sabrán, pero llegó a formar parte de la directiva del Real Madrid durante la etapa de Ramón Calderón. El candidato a la presidencia se crio rodeado de los negocios de su padre, lo que hizo que se involucrase desde muy pequeño. No obstante, siempre ha sabido separar el ámbito profesional de la vida familiar.

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Riquelme estudió toda la vida en Alicante, donde pasó por centros como Fomento Aitana. Sin embargo, acabó dejando la universidad para marcharse a Panamá. Ahí, comenzó trabajando en proyectos con la ampliación del Canal, en el que desarrolló distintos negocios sobre el suministro de materiales para luego dar el salto al sector energético y de infraestructuras.