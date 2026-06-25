El origen de la famosa melena de Cucurella y la influencia de su madre

Marc Cucurella tiene una seña de identidad muy visible, su cabellera rizada que le destaca cada vez que interviene en el juego. Otros futbolistas se tiñen el pelo de diferentes colores para destacar, pero el nuevo lateral del Real Madrid es inconfundible sobre los terrenos de juego por su larga melena que responde a un motivo más allá del estético.

Inconfundible

El jugador desveló el porqué de llevar el pelo largo, se debe a su madre Patricia Saseta. Decidió que le creciera cuando comenzó a disputar partidos de fútbol en sus primeros pasos como jugador en la categoría alevín. De esta manera, su madre podía localizarlo con facilidad cuando seguía los encuentros desde la grada. Cucurella reconoce que invierte tiempo en cuidar su cabello, con un look que le hace más reconocible.

Desde entonces, mantiene esa imagen que le hace inconfundible. Una persona reservada que apenas habla de su infancia, pero cuando lo hace la define como “feliz”. Arrancó en la cantera del Espanyol con ocho años para dar el salto a La Masía con 14. Cuando subió al primer equipo del Barcelona no tuvo oportunidades de demostrar su valía y se fue cedido al Éibar, de ahí al Getafe, al Brighton y al Chelsea.

Comparte su vida desde 2018 con Claudia Rodríguez, una diseñadora de moda y bailarina de ballet. Su relación es sólida, aunque no se han casado pero tampoco lo descartan. Tienen tres hijos: Mateo fue el primero en 2019 le siguieron Río, en 2023, y Bella, en 2024. Claudio explicó en ‘El Chiringuito’ como se ‘cocinó’ el fichaje de su marido por el Real Madrid.

“Fichaje rápido”

"Fue todo muy rápido y entre que estamos centrados en el Mundial, todavía no lo hemos podido procesar probablemente", afirmaba, y ofrecía más detalles: "Nos llamaron sus representantes a los dos por videollamada y nos dijeron que había un acuerdo entre los clubs. Fue un poco sorpresa para todos, pero bien".

Claudia descubría sus colores: “Yo nunca he ocultado que soy del Real Madrid. Siempre lo he dicho. En mi casa me hicieron del Madrid". Y ya planifica su retorno a España: "Tenemos tiempo para llegar con todo organizado hasta que empiecen los coles. Ahora vamos a España; les gustaba mucho ir y ahora vamos a vivir allí. A disfrutar de nuestro país, que mi hija pequeña no ha vivido allí".