Órdago de Vinicius: pide 30 millones y no renovará si Xabi tensa la cuerda

Crece la tensión en el Real Madrid. En medio de una crisis de resultados y sensaciones en lo deportivo, el conjunto blanco afronta un asunto crucial: la renovación de Vinicius Jr. Las conversaciones para extender su contrato, que termina en 2027, se estancaron a finales de la temporada pasada.

Desde entonces, las posturas se han alejado considerablemente por varios motivos. Por un lado, las diferencias entre las demandas salariales del jugador y su equipo y lo que está dispuesto a ofrecer el conjunto blanco. Por otro lado, y quizás todavía más importante, su relación con Xabi Alonso.

Xabi Alonso, durante el partido contra el Elche. / Associated Press/LaPresse / LAP

Tal y como informó SPORT el pasado mes de octubre, la tensa situación que viven día a día Vinicius y el técnico ha abierto las puertas a una posible salida del brasileño. Desde el entorno del extremo deslizaron que una posible venta el próximo verano por 100 millones de euros empezaba a ganar peso, con la vía de la salida libre en 2027 siempre abierta.

Tensión con Xabi Alonso

Ahora, The Athletic va un pasó más allá y afirma que Vinicius ya ha comunicado al Real Madrid que no quiere renovar su contrato mientras su relación con Xabi Alonso siga así de tensa. Un mensaje directo que el jugador le habría transmitido al propio Florentino Pérez a finales de octubre.

Según el medio citado, dicha conversación se habría producido en la misma reunión en la que Vinicius acudió al presidente del equipo blanco para disculparse por su actitud al ser sustituido en el Clásico.

Vinicius se saluda con Xabi Alonso en el cambio ante el Valencia. / SERGIO PÉREZ / EFE

A Xabi Alonso no le ha temblado el pulso a la hora de dejar al brasileño en el banquillo o de sustituirlo en algunos encuentros. Sucedió en el Clásico, provocando la ira del internacional por Brasil y la posterior disculpa, en la que no se mencionaba al entrenador deliberadamente. Una situación que ha ido empeorando la relación entre ambos, hasta el punto de que, a día de hoy, la presencia del técnico en el club es uno de los condicionantes de la renovación de Vinicius.

Una renovación faraónica

Tras firmar su último contrato en 2022, el sueldo de Vinicius se sitúa en una cifra que rondaría los 18 millones de euros netos al año, que pueden llegar a 22 millones dependiendo de las primas y complementos. Además, se incluye una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

Vinicius, en el banquillo de un partido en el Bernabéu. / Kiko Huesca / EFE

Según The Athletic, el Madrid le ofreció cobrar 20 millones de euros netos anuales, cifra que fue rechazada. Los representantes del jugador solicitaron entonces un contrato histórico, uno de los más altos de la historia del club, con una cantidad de 30 millones de euros por temporada, entre los que se incluye salario base, primas por rendimiento y prima de renovación. Esto último es importante, ya que es una práctica que el Madrid nunca ha ofrecido a los jugadores que ya pertenecen al equipo.

En junio, Vinicius entrará en el último año de su contrato actual y solo seis meses después tendrá libertad para negociar con cualquier equipo e irse libre en 2027. Florentino es partidario de renovar al futbolista, pero también es consciente de lo que esto puede suponer en el nuevo proyecto que estaba destinado a liderar Xabi Alonso. Solo un acercamiento entre técnico y futbolista puede reconducir una situación cada vez más enquistada.