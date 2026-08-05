El Arsenal ya ve cerca el fichaje de Vinicius

Horas críticas para el futuro de Vinicius. El jugador del Real Madrid se juega su futuro. Ha sido un miércoles movido en Valdebebas, con desfile de ejecutivos del conjunto blanco y personas que trabajan con el brasileño. Todavía queda la reunión definitiva que definirá si el brasileño renueva o se marcha.

Porque no hay una opción intermedia como la de agotar contrato para irse libre. Es una desenlace que el Real Madrid quiere evitar a toda costa. En este tira y afloja, el principal candidato para fichar a Vinicius es el Arsenal, quien afirma tener el capital necesario para afrontar una operación de tres dígitos.

Arteta toma partido

Según informa el 'diario As', Arteta ya ha conversado con Vinicius para hablarle del rol que tendría. Sería el jugador capital del campeón de la Premier y subcampeón de Europa. Un equipo que apostará todo al brasileño, aprovechando la situación que vive en el Real Madrid.

En el vestuario del Arsenal ya está presente la idea de que Vinicius pueda ser un nuevo integrante de los gunners. Sobre todo, por la participación activa de Arteta en la operación. El Real Madrid permanece inamovible en su última oferta y desde el entorno del brasileño se insiste en una prima por firmar, así como la gestión de una gran parte de sus derechos.

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El Real Madrid quiere tener una respuesta firme ya, para poder cerrar el resto de frentes que tiene abiertos. La primera carpeta que resolverá es la de Diomande, pero la salida de Vinicius supondría un terremoto a estas alturas. Porque el futbolista era uno de los protegidos de Florentino, quien ha vuelto a la máxima de no poner a nadie por encima del escudo.