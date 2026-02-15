La opinión de Maldini sobre los dos penaltis a favor del Real Madrid ante la Real Sociedad

Nueva victoria del Real Madrid, que suma su octavo triunfo consecutivo en LaLiga. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa venció 4-1 a uno de los equipos revelación de 2026, la Real Sociedad, entrenada por Pellegrino Matarazzo. Un gran Vinícius y dos penaltis ayudaron al equipo blanco a sumar los tres puntos y ponerle más presión al FC Barcelona.

Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó la victoria del Real Madrid en su canal de YouTube, pero también se quiso mojar sobre los dos penaltis señalados a favor de los de Arbeloa.

El comentarista de Movistar+ aseguró que "hemos visto un gran partido", ya que el conjunto donostiarra llegaba al Santiago Bernabéu en dinámica ascendente: "Llevaba nueve partidos sin perder desde la llegada de Matarazzo". Por ello, comentó que "podía ser un partido trampa para el Real Madrid, pero ha jugado un muy buen partido".

No obstante, recordó que la Real Sociedad presentó un equipo repleto de suplentes tras el desgaste sufrido el pasado miércoles ante el Athletic Club en la Copa del Rey: "Matarazzo ha sacado un equipo que realmente no era la mejor Real Sociedad que veníamos viendo", destacando las suplencias de Guedes y Turrientes.

Respecto al partido del Real Madrid, Maldini señaló que "hemos visto a lo que jugaba": "Realmente ha replegado bien, ha salido con velocidad y cuando ha tenido la pelota la ha movido con bastante criterio en muchos momentos en tres cuartos de campo". También indicó que Gonzalo supo reemplazar a Mbappé en una noche en la que Arbeloa le dio descanso, ya pensando en el partido frente al Benfica.

Uno de los jugadores más destacados del encuentro fue Valverde: "No solo por el golazo, que también. Además, el gol, por cierto, es una pintura, una maravilla, porque él se fabrica el espacio y luego le pega con el interior". Expuso que estuvo "lejos del lateral y jugando por dentro".

La opinión de Maldini sobre los penaltis a favor del Real Madrid

Sobre el primer penalti, el comentarista de Movistar+ explicó que "hay contacto", aunque "se deja caer". "Puedo comprar el penalti, ya que no me parece una cosa clamorosa. Si te lo pitan a favor, seguramente ese penalti no dices nada y si te lo pitan en contra te enfadas", manifestó en su canal de YouTube.

Del segundo penalti a favor del Real Madrid, Maldini fue tajante: "A mí no me lo ha parecido. Se está tirando Vinicius cuando hay contacto". Por esta razón, comentó que "ya sabéis que cuando una jugada es medianamente discutible, para mí esta no es tanto, el VAR no suele entrar".