La opinión de Jota Jordi sobre el penalti señalado al Real Madrid: "¡Qué vergüenza!"

El Barça metió presión al Real Madrid tras su victoria en el Martínez Valero, pero el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa no ha fallado a su cita con el triunfo, aunque tuvo que sufrir de lo lindo para sumar los tres puntos.

El conjunto blanco fue incapaz de batir al Rayo durante buena parte del encuentro, pero la expulsión de Pathé Ciss y un penalti en el tiempo añadido, que Kylian Mbappé transformó desde los once metros, evitaron una nueva crisis en el Santiago Bernabéu.

El partido está dando mucho de qué hablar, especialmente en X, antes conocido como Twitter. Una de las personas que ha querido compartir su opinión al respecto ha sido Jota Jordi, colaborador de 'El Chiringuito', quien ha expresado su malestar con las decisiones arbitrales.

Después de que Isidro Díaz de Mera, colegiado del encuentro, señalara el final del partido en el estadio Santiago Bernabéu, Jota Jordi no ha dudado en pronunciarse con contundencia:"'¡Qué vergüenza ganar así!". Además, en el tuit añadió varios emojis de caras sonrientes.

No ha sido el único comentario que ha publicado en la red social de Elon Musk, ya que ha lanzado la siguiente pregunta a todos sus seguidores: "¿Hasta cuándo los robos en el Santiago Bernabéu?".

El colaborador de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, tiene claro que lo que tendrían que hacer los equipos visitantes en el feudo blanco: "Tiene que llegar el día que un equipo abandone el partido y se vaya".

Noticias relacionadas

Por último, Jota Jordi recordó las palabras que expresó Lamine Yamal en la previa de una jornada la Kings League: "Lo dijo Lamine y lo quisieron matar. Y es lo que piensan todos los jugadores. 'El Madrid roba'".