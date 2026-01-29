En Directo
EL DEBATE DE LOS LECTORES
Qué opinas de la crisis del Real Madrid: ¿Arbeloa acabará la temporada?
¿Tiene Arbeloa crédito suficiente para terminar la temporada y liderar la reconstrucción, o el club necesita un golpe de timón urgente para evitar un año en blanco?
No, aunque no sería culpa suya, si la única estrategia del Real Madrid es pasarsela a Mbappé y que los niñatos pierdan la pelota
Despides a dos entrenadores y no funciona, ¿Quién se tiene que ir a su casa? Creo que esta claro el culpable está más arriba
Dependerá de los siguientes partidos. Creo que está rezando mucho para que Kylian no se lesione.
Es un becario y un entrenador así no está capacitado para dirigir una corte de estrellas malacostumbradas. Mourinho, su profesor, le dio ayer una lección. ¿Podría Florentino volver a fichar a Mourinho?. Es la mejor solución que tiene el presidente porque entrenadores de este perfil tan bajo como Arbeloa me genera muchas dudas. No creo que esté capacitado para llevar a cabo una misión tan grande como la de dirigir a estas estrellas blancas. Además, si no le fichan a un medio centro creativo como desea Florentino lo tiene crudo.
- Barcelona - Copenhague, en directo hoy: partido de Champions League, en vivo
- Benfica - Real Madrid, en directo hoy: partido de Champions League, en vivo
- Así quedan los cruces de la Champions League: cuadro, equipos clasificados y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Los cuatro posibles rivales del Barça en octavos de final de la Champions League
- Así queda la clasificación de la Champions League en directo tras la última jornada
- Champions League: reacciones, polémicas y última hora de Barcelona y Real Madrid, en directo
- La decisión final del Barça sobre el fichaje de Etta Eyong
- Mercado de fichajes, hoy 28 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...