¿Qué opinas de la convocatoria de elecciones en el Real Madrid por parte de Florentino Pérez?

Jesús, lector de SPORT

Vaya chiste de comparecencia: Que si prensa mala, que si Negreira (cuando el Madrid controlo el estamento arbitral durante 70 años con exjugadores o directivos presidiendolo), que si todo es una conspiración judeoculemasonica... Y lo de las elecciones otro chiste, porque son unas elecciones norcoreanas, a las que solo se puede presentar el porque se hizo unas reglas a medidas. El Madrid es una SAD de facto desde 2009 y todo el mundo lo sabe.