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LA OPINIÓN DE LOS LECTORES
¿Qué opinas de la convocatoria de elecciones en el Real Madrid por parte de Florentino Pérez?
El Real Madrid activa su proceso electoral y el debate está servido: ¿es el momento de una alternativa o la estabilidad de Florentino es innegociable?
SPORT.es
Jesús, lector de SPORT
Vaya chiste de comparecencia: Que si prensa mala, que si Negreira (cuando el Madrid controlo el estamento arbitral durante 70 años con exjugadores o directivos presidiendolo), que si todo es una conspiración judeoculemasonica... Y lo de las elecciones otro chiste, porque son unas elecciones norcoreanas, a las que solo se puede presentar el porque se hizo unas reglas a medidas. El Madrid es una SAD de facto desde 2009 y todo el mundo lo sabe.
Josep López, lector de SPORT
Pues que es difícil que se presente alguien que pueda avalar los 500 millones!!
Cule, lector de SPORT
La rueda de prensa de hoy de este señor, es lo más patético que he visto en año. Que el Madrid acuse a alguien de Robar...me parto cuando ellos llevan robando mas de 100 años
Luis de Escrucería, lector de SPORT
Cortina de Humo para distraer su estruendoso fracaso en el manejo Deportivo, la horrenda Contratación de jugadores sin calidad, y el equivocado e infame despido de un gran entrenador cómo XaBi Alonso; mostrándose como un faraón lncompetente que domina todas las áreas del Club (excepto la excelente área financiera).
Álvaro García, lector de SPORT
Que va a seguir aferrándose a la presidencia del club. Los requisitos patrimoniales, son excluyentes en extremo. ¿Cuántas personas cuentan con un patrimonio de ese tamaño? Además sigue con el tema de Negreira... Llevan 3 años en juicio y no han logrado aportar una sola evidencia de que los árbitros favorecieran al Barcelona. Ni uno, en 3 años. Pero hay que tapar el fracaso deportivo y económico desviando la atención.En fin, este tipo siempre cae por lo mismo...
E. López, lector de SPORT
Cambiar algo para que nada cambie y de paso dejar fuera de juego a sus adversarios... fundamentalmente grandes empresarios del sector tecnofinanciero y energético con intereses en distintos medios de comunicación.
Enri, lector de SPORT
Hace algunos años dijo a Evole que ya estaba preparando su marcha para dedicarse a cosas como su fundación, cosas más altruistas.... No sé lo cree ni él. Intentará morir en la presidencia. Cuanto dinero hay que poner para intentar ser presidente? Ahí lo tienes
Pedro, lector de SPORT
Este señor es un falsario. No va a haber quien pueda presentarse por las normas que ya puso el. Es un tirano como Maduro o Putin. Y como ellos busca enemigos externos para justificar lo mal que lo ha hecho últimamente.
Álvaro García, lector de SPORT
Que va a seguir aferrándose a la presidencia del club. Los requisitos patrimoniales, son excluyentes en extremo. ¿Cuántas personas cuentan con un patrimonio de ese tamaño?Además sigue con el tema de Negreira... Llevan 3 años en juicio y no han logrado aportar una sola evidencia de que los árbitros favorecieran al Barcelona. Ni uno, en 3 años. Pero hay que tapar el fracaso deportivo y económico desviando la atención.En fin, este tipo siempre cae por lo mismo...
J. Ruiz, lector de SPORT
Lo que hace este hombre por tapar su vergüenza. Ni siquiera se ha preparado nada, está soltando cosas aleatoriamente.
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