La operación salida del City abre de nuevo las puertas a Rodrygo

El largo verano de Rodrygo todavía no ha terminado. El jugador brasileño vuelve a la agenda del Manchester City de Guardiola, un jugador que se 'enamoró' del extremo del Madrid cuando cuajó su mejor nivel. Ahora está lejos de esa versión que fue decisiva para que el equipo blanco conquistase la Champions de 2022. Pero en la ciudad mancuniana consideran que bajo la tutela del catalán puede recuperar prestaciones.

Los 100 millones inamovibles del Madrid

El nombre de Rodrygo ha estado ligado a la Premier durante todo el mercado estival. Desde el Arsenal al Tottenham se han relacionado con un futbolista que se ha quedado sin sitio en el Madrid. Su pérdida de protagonismo con Ancelotti ha continuado en los primeros compases de la 'era Xabi Alonso'. El vasco le dio una única oportunidad como titular en el inicio del Mundial de Clubes. A partir de ahí, la puerta de salida ha estado abierta.

El problema para Rodrygo es el que arrastran todos los jugadores de los que el Madrid se quiere desprender: alto salario y precio elevado de salida. Según ha informado Fabrizio Romano, el conjunto madridista sigue sin bajarse de los tres dígitos y dejará salir al brasileño si un equipo llega con una oferta de 100 millones. El extremo tiene contrato hasta 2028, una fecha límite que amplió en noviembre de 2023, en pleno auge.

La puerta del City ha vuelto a abrirse gracias al 'plan renove' que prepara el equipo inglés. El fichaje más caro en la historia del Manchester City jugará una temporada como cedido en el Everton. El acuerdo incluye una opción de compra de cinco millones. No será el único que saldrá del Etihad. Savinho apunta al Tottenham y James McAtee se irá al Nottigham, dibujando un nuevo escenario para el conjunto 'citizen'.

Rodrygo y Guardiola, amor mutuo

Entre todas las operaciones, el City podría hacer acopio de los 100 millones que exige el Madrid, con el que tiene otro frente abierto. El protagonista es otro Rodrigo, en este caso Hernández, el objeto de deseo de Florentino para llevar la manija del equipo de Xabi Alonso, que sigue reclamando un timonel para su nueva singladura. Se trataría de dos operaciones independientes, pero dependientes en el volumen de negocio que pueden generar.

Rodrygo nunca ha ocultado su predilección por Guardiola y el City. En la previa a la última Champions ganada por el Madrid ante el Dortmund, llegó a decir que el conjunto inglés era el que "mejor jugaba al fútbol" del mundo, lo que le acarreó una reprimenda interna. "Guardiola es un gran entrenador en la historia del fútbol. Siempre es muy difícil jugar contra sus equipos", volvió a repetir esta temporada, cuando ambos equipos se cruzaron en la repesca de la Champions, de la que salió victorioso el conjunto de Ancelotti.

Por su perfil, Rodrygo siempre ha tenido la Premier como objetivo prioritario para un siguiente paso. Aunque el descenso en su rendimiento ha reducido las posibilidades. Existe una disfunción entre el precio que pide el Madrid y el valor actual de un jugador que ha perdido su hueco en la primera línea. La llegada de Mbappé no consiguió excluirle del once de Ancelotti, pero su luz, decisiva sobre todo en la Champions, terminó apagándose, salvo momentos puntuales como el gol ante el Atlético en la ida de octavos. Ahora, la posibilidad de volver a encenderla está lejos del club que le abrió las puertas de Europa.