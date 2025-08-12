Operación Rodrygo: la llamada secreta de Guardiola y los 100 millones que darían la vida al Madrid

Puede ser una de las operaciones bomba del verano. El Manchester City no va de farol con Rodrygo y en los próximos días va a iniciar su ofensiva final para fichar al atacante madridista, que no está pasando por su mejor momento desde la llegada de Xabi Alonso. La convicción del técnico del equipo inglés parece que decantará la balanza en este tema ya que el City es el único equipo que atrae a Rodrygo para hacerle cambiar de aires. Es la opción número uno del City y el Madrid se prepara para dar el OK siempre que la oferta roce los 100 millones de euros. Con eso, el club blanco podría traer a dos fichajes más.

Quedan poco más de dos semanas para que acabe el mercado y todo se va calentando. La situación de Rodrygo ya era tensa en el club blanco porque no cuenta para un Xabi Alonso que prácticamente no le utilizó de forma sorpresiva en el Mundial de clubs. A pesar de todo, el brasileño se reunió con el club blanco para decir que se quedaba y que este verano no iba a escuchar propuestas, convencido de que acabaría jugando. Un posicionamiento claro...hasta que llegó el City y Guardiola.

El interés de Pep por Rodrygo se remonta al 2024 cuando el técnico llamó personalmente a Rodrygo para comentarle su plan deportivo. Le quería fichar pero por aquel entonces el brasileño era intocable para Carlo Ancelotti y el intento quedó en nada. Pero esa llamada quedó grabada en la mente de Rodrygo ya que el Manchester City le abría las puertas a un proyecto en el que podía brillar con luz propia sin estar a la estela de Vinicius y Mbappé. Era una gran oportunidad.

Este verano parece ser el propicio. El City ha realizado una amplia remodelación de plantilla tras una temporada en blanco. Necesitan gente joven y con ganas de títulos para renacer y se le ha ido haciendo espacio al brasileño en la parcela ofensiva. Primero salió De Bruyne y ahora están a punto de ceder a Grealish, el fichaje más caro de la historia del club y que ha caído en desgracia desde que el equipo de Pep ganó la Champions. Guardiola necesita extremos diferenciales y Rodrygo, sin duda, es uno de los mejores que está en el mercado.

Por el momento, no ha habido oferta oficial encima de la mesa. Y el City está a la espera de que el futbolista de el OK definitivo, cosa que podría pasar esta misma semana. El Madrid tiene prisa, al igual que el City, pero todo está en manos del jugador y cada vez parece que se declina más por abrir las puertas a un traspaso. Sabe que será titular indiscutible y con un Mundial a la vuelta de la esquina, su nuevo destino podría abrirle un nuevo horizonte de éxitos.

El club blanco, que se ha convertido en gran vendedor en las últimas temporadas, lo tiene claro: debe reforzar aún más su defensa y el centro del campo y arriba lo apostará todo por Vinicius y Mbappé. No hay espacio para más. Incluso, Bellingham, podría avanzar su posición y Rodrygo no va a tener espacio. Se vienen días muy movidos en las oficinas del Bernabéu, con un par de golpes de mercado. El Barça se nota muy superior y el Madrid no desea perder su estela antes de tiempo.