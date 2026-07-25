La operación para fichar a Rodri coge fuerza en el Real Madrid

El Real Madrid vuelve a soñar con Rodri. El centrocampista del Manchester City, elegido mejor jugador del Mundial 2026, es el nombre que ilusiona en Concha Espina para reforzar el mediocampo de José Mourinho. Un regreso a España que el jugador desea desde hace tiempo y que, poco a poco, empieza a coger fuerza en los despachos.

El mejor del Mundial quiere volver a casa

El nombre de Rodri ha vuelto al primer plano del mercado blanco, y no por casualidad. El centrocampista, Balón de Oro 2024, se coronó como mejor jugador del Mundial 2026 con España, firmando un torneo sobresaliente que ha devuelto al madridismo una vieja ilusión. Su exhibición con la Roja ha reactivado el interés de un club que lleva tiempo buscando un futbolista de sus características para tomar el mando en el centro del campo. Y hay un factor que juega a favor del Madrid: el propio Rodri sueña desde hace tiempo con vestir de blanco y regresar a España, su casa.

El vacío que dejaron Kroos y Modric

La operación tiene una lógica futbolística evidente. Desde las salidas de Toni Kroos y Luka Modric, el Madrid ha buscado sin éxito a un organizador capaz de dar control y pausa al juego, un metrónomo que dicte los tiempos. Se han probado alternativas, se han rastreado nombres, pero ninguno ha terminado de encajar en ese rol tan concreto. Rodri, por perfil, jerarquía y lectura del juego, es precisamente el tipo de mediocentro que el club echa en falta desde hace dos temporadas. Su llegada no sería un fichaje más: sería tapar el agujero que más ha pesado en el once.

Un Mundial que lo cambió todo

El camino no ha sido sencillo para el propio jugador. Rodri llegó al torneo tras una etapa muy complicada, marcada por una grave lesión de rodilla que lo tuvo prácticamente inédito y por problemas físicos que le impidieron encadenar continuidad. El Mundial, sin embargo, le devolvió su mejor versión y silenció cualquier duda sobre su estado de forma. Preguntado por su futuro durante la concentración con España, el centrocampista prefirió no entrar al trapo: "Me he desentendido por completo de todo eso", zanjó, centrado únicamente en el título con la selección.

Una operación con matices

Pese al idilio entre jugador y afición, la operación no está exenta de obstáculos. Su contrato con el Manchester City expira en junio de 2027, y el club inglés le presentó una propuesta de renovación que sigue esperando respuesta.

El Madrid no quiere dejar pasar el momento. En el club lanco son conscientes de que el tiempo juega a su favor y ya trabajan rápido para no desaprovecharlo. La dirección deportiva ha activado la operación con la idea de moverse cuanto antes, convencida de que dejar correr las semanas solo complicaría un traspaso que hoy tiene una ventana abierta. La consigna interna es clara: actuar con decisión y no permitir que la situación se enfríe.

La clave está en la fecha de fin de contrato. Con el vínculo de Rodri acercándose peligrosamente a su expiración, el Madrid ve el escenario perfecto para presionar y sentar al Manchester City a negociar en una posición de menor fuerza. El plan pasa por aprovechar esa coyuntura para convencer al club inglés y, en paralelo, cerrarlo todo con el jugador, que tiene claro cuál es su deseo. El objetivo del club blanco es no dar opción a terceros y atar la operación antes de que cualquier movimiento externo la ponga en riesgo.

Salida de Camavinga

A la operación se le suma un factor que podría facilitarlo todo: la situación de Eduardo Camavinga. Una eventual salida del francés liberaría espacio en el centro del campo (y también margen salarial) justo en la posición que ocuparía Rodri, lo que encajaría a la perfección con los planes del club. De producirse ese movimiento, el Madrid despejaría el mediocampo para dar entrada a su gran objetivo sin generar excedente de efectivos, un aspecto nada menor en la planificación de Mourinho.

El encaje con Mourinho

El regreso de José Mourinho al banquillo ha reforzado la idea de un mediocampo con más músculo y más control, y ahí Rodri aparece como la pieza soñada. Un centrocampista que ordena, que protege a la defensa y que eleva el nivel de todo lo que tiene alrededor encaja a la perfección en la reconstrucción que afronta el técnico portugués.

El regreso más esperado

De confirmarse, la vuelta de Rodri a LaLiga sería uno de los grandes acontecimientos del mercado y la guinda a un verano de máxima actividad en Concha Espina. El Madrid es consciente de que la operación es compleja y de que quedan muchos flecos por resolver, pero el sueño está hoy más vivo que nunca. El mejor jugador del Mundial quiere volver a casa, y en el Bernabéu ya se frotan las manos.