Las dos opciones de Xabi para suplir a Mbappé

La lesión de Kylian Mbappé ha sorprendido lo justo. El francés forzó al máximo jugando sin descanso para igualar el récord de goles conseguido por Cristiano Ronaldo en un año natural (59). Jugó hasta el partido de Copa en Talavera, en el que marcó dos goles para quedarse a uno del portugués. Le igualó en el último de 2025 con otro gol ante el Sevilla

Mbappé se fue de vacaciones a Marruecos a ver a su amigo Achraf en la Copa de África. Regresó y se lesionó en el primer entrenamiento con su equipo. Sufrió “un esguince en su rodilla izquierda”, un percance esperado después de jugar tocado los últimos partidos. Tendrá que descansar un mínimo de 21 días, que serán más ante una lesión delicada que exige una recuperación exhaustiva, ya que una recaída podría dejarle K.O. tres meses o más.

Gonzalo goleador

Xabi Alonso tendrá que afrontar la cuesta de enero sin el goleador del equipo, el que ha mantenido a flote a un Madrid bajo sospecha junto a las paradas de Courtois. El técnico vasco tiene dos opciones, eliminada la tercera tras ceder antes de tiempo a Endrick al Lyon. Gonzalo o Rodrygo son las bazas más recurrentes, ya que Mastantuono tiene otro perfil al de sus compañeros.

Gonzalo, en plena celebración / Efe

La primera opción sería volver al plan que utilizó en el Mundial de Clubes con Gonzalo por Mbappé, que fue baja debido a una gastroenteritis aguda. El canterano se colaba en el once por delante de Rodrygo, que atravesaba una depresión anímica que minimizó su fútbol. Gonzalo fue una de las sensaciones del torneo, proclamándose máximo goleador contra pronóstico.

La vuelta de Rodrygo

El canterano marcó cinco goles, los mismos que Di María (Benfica), Guirassy (Borussia) y Marcos Leonardo (Al Hilal), aunque el madrileño se llevó el trofeo al sumar una asistencia de gol. Un rendimiento que ratificó al delantero para dar el salto al primer equipo y competir con Endrick. Gonzalo ganó la mano al brasileño para ser el primer revulsivo al que ha recurrido el tolosarra por delante de su compañero, que decidió marcharse al Lyon.

La otra opción es recurrir a Rodrygo, que parece haber aparcado su crisis anímica y futbolística. Parecería lo más lógico tirando de antecedentes. Fue la pareja que Ancelotti eligió para acompañar a Vinicius tras la salida de Benzema. El tándem brasileño fue clave aquella temporada, la 23-24, para que el Real Madrid hiciera doblete, ganando la Champions y la Liga, además de la Copa Intercontinental, la Supercopa de la UEFA y la Supercopa de España.