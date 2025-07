Las dos opciones del Real Madrid: Sergio Ramos o una 'final' de la Champions

El Real Madrid de Xabi Alonso ya está en los cuartos del Mundial de Clubes después de vencer a la Juventus de Igor Tudor por la mínima (1-0). Un solitario gol de Gonzalo García a centro de Trent Alexander-Arnold ante de la hora de partido fue suficiente para desequilibrar la balanza y seguir avanzando en Estados Unidos.

El equipo blanco empezó el torneo con dudas, con un empate ante Al Hilal (1-1). Después de tropezar ante el cuadro árabe, se redimió con dos victorias, contra Pachuca (3-1) y Salzburgo (3-0), que bastaron para cerrar el Grupo H en la primera plaza para medirse a la Vecchia Signora.

Gonzalo García entra de lleno en la carrera por el 'Pichichi' del Mundial de Clubes / AP

La entidad blanca viajó a la tierra del soccer con las expectativas muy altas. El objetivo de Florentino Pérez no es otro que ganar el Mundial de Clubes, y para ello deberá mantener el ritmo durante tres partidos más. Sin embargo, inmerso en un 'vida o muerte' constante, no puede cegarse pensando en una hipotética final. Y no hay que olvidar que cayó en el lado complicado del cuadro.

El próximo rival: Monterrey o Borussia Dortmund

El próximo obstáculo serán los cuartos de final. Se enfrentará al Monterrey de Sergio Ramos y compañía o al Borussia Dortmund, en función de lo que suceda en el choque entre Rayados y borussers, a partir de las 03:00 (hora peninsular española).

Sergio Ramos puso por delante a Rayados en el marcador ante el Inter / X

De este modo, el Real Madrid podría enfrentarse a una auténtica leyenda del club o revivir la final de la Champions de 2024, que supuso la decimoquinta 'Orejona' para los blancos, al vencer a los alemanes por 2-0 en Wembley.

Final anticipada en semifinales

En unas hipotéticas semifinales, el rival ya sería de mayor entidad: Bayern Múnich o Paris Saint-Germain. Bávaros y parisinos se verán las caras el próximo sábado a las 18:00 (hora peninsular española) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, después de vencer a Flamengo (2-4) e Inter Miami (4-0), respectivamente.

Luis Enrique y Dembélé, ganadores de la noche / AP

Si las cosas salieran como planea Florentino Pérez, el rival en una supuesta final sería, sobre el papel, mucho más asequible. Con las eliminaciones de Inter de Milán y Manchester City, quedan en pie Fluminense y Al Hilal, que se medirán el próximo viernes en Orlando por un billete a las semifinales, y Palmeiras y Chelsea, que harán lo propio en la madrugada del viernes al sábado en Filadelfia.