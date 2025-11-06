La opción Upamecano entra en escena

El mes de enero cada vez está más cerca y los clubes empiezan a pensar en las gangas que podrían llegar como jugadores libres el próximo verano, una vez finalicen sus contratos. Muchos son los nombres que llevan tiempo sonando con fuerza y que todavía no han renovado con sus respectivos equipos.

Curiosamente, la posición que más nombres ofrecerá será la de defensa central. Sin ir más lejos, los tres jugadores con más valor de mercado que terminan contrato el 30 de junio de 2026 juegan en el centro de la zaga. Hablamos de Dayot Upamecano (60 millones de euros según Transfermarkt), Ibrahima Konaté (55 millones de euros) y Marc Guéhi (50 millones de euros).

Guéhi, con la selección de Inglaterra / Agencias

Se trata de tres jugadores que se encuentran en un momento clave de su carrera, con 27, 26 y 25 años respectivamente y no cabe ninguna duda de que terminarán en algún conjunto grande de Europa. Barça, Real Madrid, Liverpool o Bayern de Munich ya han sonado como posibles destinos.

Konaté, el favorito

En el caso del conjunto blanco, todas las miradas se dirigían a Ibrahima Konaté, al menos hasta ahora. Tanto David Alaba como Antonio Rüdiger terminan contrato en junio y salvo sorpresa no renovarán su vínculo con el equipo madridista. Militao es el líder indiscutible de la defensa, mientras Huijsen, que es el gran proyecto de central de futuro para el club, ha dejado algunas dudas en sus primeros meses. El nombre restante es Asencio, que por el momento cumple en su papel de tercer o cuarto central.

Konate y Jude Bellingham / ADAM VAUGHAN

En este contexto, el Madrid buscará hacerse este verano con un futbolista que esté preparado para asumir el rol de titular al lado de Militao y permita una buena rotación en la posición con Huijsen.

Konaté encaja a la perfección en ese rol. El Liverpool todavía confía en poder renovar al futbolista, pero desde Inglaterra trasladan que el acuerdo, al menos por ahora no está cerca de producirse. Más allá de su situación contractual, el rendimiento del francés esta temporada está siendo muy decepcionante, con graves errores de concentración. El Madrid pudo verle en directo en el último partido de Champions en Anfield, en el que solventó bien las situaciones ante Mbappé.

La vía Upamecano

A pesar de que todo indica que Konaté será el elegido, en los últimos días empieza a sonar con fuerza el nombre de Dayot Upamecano. Según apunta el especialista en fichajes Florian Plettenberg, el interés del Real Madrid en el futbolista francés es real, pero no existiría un acuerdo verbal, una información que había salido de la prensa francesa.

Los representantes del jugador continúan negociando su nuevo contrato con el Bayern de Munich y las conversaciones avanzan positivamente, pero todavía no hay acuerdo. Desde Alemania se manejan unas cifras de unos 20 millones de euros brutos anuales y una vinculación hasta 2030 o 2031.

Los próximos meses serán decisivos para ver cómo evoluciona el mapa de fichajes libres de cara al próximo verano. Los equipos tratan de cerrar las renovaciones con cierta premura, tratando de no perder a piezas valiosas a coste cero. Sea como sea, parece evidente que habrá auténticos caramelos disponibles.