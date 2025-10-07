La opción Schlotterbeck gana fuerza para este verano

El nombre de Nico Schlotterbeck apunta a protagonizar uno de los culebrones del próximo verano. Considerado uno de los mejores en su posición, a sus 25 años el central podría cambiar de aires el próximo verano, aprovechando su situación contractual en el Borussia Dortmund.

El futbolista llegó procedente del Friburgo a cambio de 20 millones de euros y está cumpliendo su cuarta temporada con el conjunto negriamarillo. Con contrato hasta 2027, tiene todo en su mano para decidir su futuro en los próximos meses.

Schlotterbeck en una acción de la final de la Champions junto a Bellingham / LAP

El Borussia Dortmund le ofrece un contrato hasta 2030, pero según informa el diario Bild, Schlotterbeck no tiene ninguna prisa por decidir su futuro y quiere aprovechar la posición de fuerza que le da la situación actual. El central aspira a un salario de más de 10 millones de euros brutos y no descarta una salida este verano.

No le faltarán pretendientes. El Bayern de Múnich ya intentó su fichaje en 2022, cuando todavía jugaba en el Friburgo, pero desde Alemania avisan que el Real Madrid también ha entrado en la carrera por hacerse con el central y que vigila muy de cerca la situación.

El equipo blanco cuenta con dos centrales de garantías como Eder Militao y Dean Huijsen, pero las dudas con otros futbolistas como Asencio, Rüdiger y Alaba están muy presentes, ya sea por problemas físicos, por edad o por nivel. Tanto el alemán como el austriaco terminan su vínculo con el club este verano y salvo sorpresa no renovarán.

Schlotterbeck, en camilla tras el Borussia Dortmund - FC Barcelona / AP

No serán los únicos equipos interesados en el futbolista. Hace apenas unos días, adelantamos en SPORT que el Barça también ha echado un ojo al futbolista y que desde la dirección deportiva culé se están realizando informes sobre el central, si bien por el momento todo está en una fase muy preliminar.

Schlotterbeck, cuyo valor de mercado según Transfermarkt es de 40 millones de euros, puede ser una oportunidad de mercado debido a su situación contractual. Si no ha renovado cuando llegue el verano, al Dortmund no le quedará más remedio que afrontar un traspaso o arriesgarse a que se vaya libre en 2027.

El central ha destacado a lo largo de estos años por su solidez defensiva, pero también por su buen trato de balón, con un gran desplazamiento en largo y capacidad para conducir y eliminar rivales saliendo desde atrás. Una lesión de menisco frustró su final de temporada el curso pasado, pero todo hace indicar que se ha recuperado y, desde su vuelta en septiembre, ya acumula tres titularidades, completando los partidos sin problema alguno y dejando buenas actuaciones.