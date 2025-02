La opción 'low-cost' para el lateral derecho del Real Madrid

El Real Madrid lleva tiempo buscando una alternativa para Dani Carvajal. La lesión del lateral derecho titular ha supuesto un gran quebradero de cabeza para Carlo Ancelotti. Lucas Vázquez, a sus 33 años, está sufriendo en esta posición y el italiano ha tenido que reconvertir a Federico Valverde para cubrir el hueco.

La entidad madridista tiene muy claro que debe apuntalar esta zona y en Italia puede encontrar una opción de nivel y bajo coste. Álex Jiménez ocupa las portadas de la prensa italiana de este lunes por su gran partido frente al Verona. Salió en la segunda parte y, junto a Rafael Leao, fue decisivo en la victoria milanista.

Jiménez está completando su segunda temporada en Milan después de que el conjunto rossonero se hiciera con sus derechos a cambio de 5 millones de euros. Sin embargo, el Real Madrid puede recomprarlo este verano por 9 millones y hacer lo propio en junio del 2026 por 12 millones.

El Milan, según informa la 'Gazzetta dello Sport', tratará de quedarse más tiempo con el jugador. Sus buenas relaciones con Florentino Pérez podrían facilitar el acuerdo. El cuadro milanista propondrá la opción de alargar el acuerdo aumentando la cláusula año a año. Es decir, de cara los veranos del 2027 o 2028 la cláusula podría ascender hasta los 25-30 millones.

Alexander-Arnold no está atado

El Madrid se guarda de momento la carta de Álex Jiménez a la espera del desenlace de la operación con Alexander-Arnold. El lateral diestro queda libre el 30 de junio y el Real Madrid confía mucho en su incorporación.

Alexander-Arnold con la camiseta del Liverpool / EFE

Sin embargo, el Liverpool no se rinde. Su técnico, Arne Slot, mantiene conversas a menudo con el futbolista para intentar retenerle. No lo tiene fácil, pero desde Inglaterra no descartan una prórroga del contrato.

Los 'reds' están en un momento álgido con el liderato en la Premier League y haber terminado también como primeros en la fase inicial de la UEFA Champions League.

Alexander-Arnold, a sus 26 años, se encuentra en un momento ideal de su carrera futbolística ya sea para dar el salto al Real Madrid o consagrarse en el Liverpool y llegar a ser una de las futuras leyendas en Anfield Road.