La opción Jurgen Klopp ya sobrevuela el Real Madrid

A Carlo Ancelotti nunca hay que darle por muerto. Ha salido de muchas cuando parecía que en el Madrid no iba a lograr títulos importantes, pero parece que esta temporada no lo logrará ni con un milagro. Su futuro depende casi exclusivamente de lo que suceda en el partido de vuelta de Champions ante el Arsenal tras el repaso que recibieron los blancos en Londres. La cosa está complicada, pero es evidente que el Madrid lo intentará y tiene armas ofensivas para marcar tres goles.

Otra cosa es que el pésimo juego colectivo y su maltrecha defensa -Florentino decidió no fichar tras las múltiples lesiones y el equipo se cae a trozos-. Un KO en Champions y quedar segundos en la Liga significaría un cambio de ciclo en el Madrid con nuevo inquilino en el banquillo para intentar revitalizar un proyecto que tiene muy mala pinta.

Hace unos meses, el único y principal candidato para suplir al italiano era Xabi Alonso. Puede salir del Leverkusen, estaría dispuesto a firmar por el Madrid y parece que ya ha acumulado suficiente experiencia en un banquillo internacional para dar el gran salto. Xabi gustaba por los años que vistió de blanco, por su apuesta ofensiva y por su seriedad en la gestión de vestuario.

El camino parecía allanado para un encuentro en verano, pero en el Bernabéu han entrado dudas por su temporada irregular y porque, tal vez, el Madrid necesitará dar un golpe de efecto tremendo en el banquillo y en los fichajes si este curso acaba como el rosario de la aurora.

En los mentideros futbolísticos, muchos agentes están apuntando estos útimos días en que la opción Jürgen Klopp está ganando enteros en el palco del Bernabéu. Gente cercana a Florentino Pérez le están sugiriendo que, tal vez, el alemán es el único candidato que podría arreglar el desaguisado táctico de esta temporada. Klopp sería un fichaje de impacto, tendría mucho más margen de maniobra y, quizás, sabría aguantar mucho mejor la presión de un club que lo único que quiere es ganar a cualquier precio.

Klopp ya estuvo encima de la mesa del Madrid hace unos años aunque Florentino Pérez no acabó dando el visto bueno. Y ahora tampoco sería fácil. El alemán está más que tranquilo dentro de la estructura del grupo Red Bull, aunque en teoría ya ha pasado su año sabático fuera de los banquillos. No hay duda que una oferta blanca podría seducirle con el reto mayúsculo de hacer funcionar a Vinicius y Mbappé juntos, algo que Ancelotti no ha conseguido.

Klopp sería una auténtica bomba, aunque Florentino se la jugaría el todo por el todo por un entrenador muy carismático y el presidente blanco siempre se ha mostrado más comedido en cuanto al banquillo. De lo que no tienen duda en el Madrid es que deberán fichar mucho y bien porque este equipo no da.