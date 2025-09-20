Once revolucionario del Real Madrid

Xabi Alonso ha decidido alterar el once de forma importante para el duelo de Liga ante el Espanyol. El técnico del Real Madrid cambia de hombres y de dibujo en un duelo en el que se decide el primer puesto de la Liga.

En la defensa, la sanción de Huijsen es cubierta por Asencio, mientras que Carvajal se sitúa en el lateral derecho por el lesionado Trent, con Militao y Carreras completando la zaga.

El medio del campo será con un doble pivote formado por Tchouaméni y Valverde y esta vez Arda Güler se cae del once para jugar con cuatro delanteros.

Habrá que ver en que posiciones encajan. Mastantuono apunta a la banda izquierda, Vinicius a la derecha con Gonzalo y Mbapé como referencias ofensivas.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Asencio, Militao, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Mastantuono, Vinicius, Gonzalo y Mbappé