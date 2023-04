Este es el once del Real Madrid para enfrentarse al Chelsea

El conjunto blanco quiere hacer bueno el 2-0 de la ida para plantarse en las semifinales de la Champions League Carlo Ancelotti apuesta por su once de gala para medirse al cuadro 'blue' en Stamford Bridge

Partido grande, once de gala. Carlo Ancelotti no escatima en esfuerzos y no da pie a sorpresas y apuesta por su alineación más titular para enfrentarse al Chelsea en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Con la baja de Mendy, 'Carletto' sigue confiando en Camavinga como lateral izquierdo y renuncia a la posición de pivote fijo que representa Tchouaméni.

Kroos, Modric y Valverde formarán en la sala de máquinas, como viene siendo habitual en los últimos partidos 'grandes', y arriba estarán los tres de siempre: Benzema escoltado por Rodrygo y Vinicius, sus dos soldados preferidos en el frente del ataque. El francés fue clave en el partido de ida anotando el 1-0. Asensio aguarda en el banquillo.

El conjunto blanco podrá jugar con el marcador. El 2-0 de la ida, por resultado y sensaciones, parece ser un colchón lo suficientemente interesante como para que el Real Madrid no tenga que sufrir demasiado esta noche. Pero veremos qué sucede. Esto es la Champions y el conjunto blanco sabe que no valen las relajaciones tampoco.

El Chelsea, por su parte, sí que va con cambios en el once respecto al partido de ida. Las modificaciones más importantes llegan, sobre todo, arriba. Lampard deja fuera a Joao Félix y Sterling. Incomprensible alineación del conjunto 'blue', sin delanteros natos.

Este es el once del Real Madrid para medirse al Chelsea en Stamford Bridge: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema y Vinicius.Este es el once del Chelsea para enfrentarse al Real Madrid: Kepa; Fofana, Thiago Silva, Chalobah; James, Kovacic, Enzo Fernández, Kanté, Cucurella; Gallagher y Havertz.