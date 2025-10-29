El Olympique de Lyon va a por Endrick

La temporada de Endrick está siendo, cuanto menos, decepcionante. Llegó al inicio de la era Xabi Alonso con percances físicos, pero tras recuperarse no ha podido entrar todavía en dinámica del equipo y parece que el técnico blanco no está muy por la labor de darle minutos.

En lo que llevamos de curso, el delantero brasileño todavía está inédito, es decir, que no ha jugado ni un solo minuto con la elástica blanca, y eso que ya nos adentramos en el mes de noviembre. Gonzalo, después de ser muy protagonista en el Mundial de Clubes, se ha ganado el sitio como sustituto de Mbappé en la posición de '9', dejando sin sitio a Endrick, por el que el Real Madrid hizo una gran inversión en su día.

Endrick acepta irse cedido si es a un equipo de primera línea / Efe

Así, el club blanco y Xabi Alonso estarían encantados de dar salida al delantero en este próximo mercadod e fichajes de invierno, pero no lo harán a cualquier precio. Pese a no tener sitio ni minutos, el equipo merengue no quiere deshacerse del futbolista y solo estaría interesado en una cesión simple para que ganara protagonismo de aquí a final de temporada.

El Lyon, al acecho

Y aquí es donde entra el Olympique de Lyon. Según apunta el periodista Fabrizio Romano, el Olympique de Lyon, que perdió a Mikautadze en verano en dirección a Villarreal, estaría muy interesado en reclutar al brasileño a préstamo hasta el próximo 30 de junio y ya habría iniciado negociaciones.

En Francia, Endrick podría demostrar el nivel que se le presupone y por el cuál el Real Madrid pagó una millonada en su día. El brasileño necesita minutos, mimos y goles para volver a tener confianza y ganarse así su vuelta al Real Madrid. Vamos a ver si el jugador, eso sí, está dispuesto a salir en dirección a Lyon. El futbolista quiere marcharse, pero sigue sopesando opciones.

Xabi Alonso dispone de un enorme número de atacantes y, ahora mismo, Endrick no está ni entre las primeras opciones en sus planteamientos. Además, para más inri, Gonzalo, del Castilla, ha derribado la puerta del primer equipo a base de goles y de grandes actuaciones. De hecho, ya jugó unos minutos en el clásico, demostrando el técnico vasco que apuesta claramente por él como recambio de Mbappé y no con Endrick.