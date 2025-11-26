Olympiacos-Real Madrid, el partido de las urgencias

Xabi Alonso y un núcleo de jugadores importantes están en entredicho. Tres partidos sin ganar por falta de actitud pone en peligro el proyecto del Real Madrid por segundo año consecutivo y rodea la soga al cuello de un equipo a la deriva. Aparcada la Liga, toca cambiar el chip para volver a la Champions, donde empezó el declive de esta mala racha. La derrota en Anfield estuvo acompañada de una imagen impropia de un aspirante a ganarlo todo.

Fortín griego

Los blancos visitan el fortín del Olympiacos, que le espera necesitado de puntos para estar entre los 24 primeros. Y lo hace en su estadio, que lo ha convertido en irreductible donde lleva 21 partidos sin perder. José Luis Mendilibar tiene toda su artillería disponible, mientras que Xabi Alonso suma más lesionados a la lista, hasta siete, con la baja de Courtois por gastroenteritis, y Huijsen, tocado en la rodilla. Recupera a Tchouameni, y siguen ausentes Carvajal, Militao, Alaba, Rudiger y Mastantuono.

Y todo para afrontar una salida complicada. Juegan en el infierno de Karaiskakis, el jugador número 12 del Olympiacos. Una afición apasionada que consideraría un título ganar al ilustre Real Madrid llegue bien o mal. Además, serviría de impulso para seguir luchando por meterse en la segunda fase de la competición. El equipo de El Pireo que entrena Mendilibar lleva su inconfundible sello. Sus jugadores no negocian el esfuerzo, tienen ese espíritu indomable que caracterizar al de Zaldívar.

Cuestionados

Xabi Alonso se juega mucho. Lo primero, su credibilidad por la timorata manera de comandar un vestuario que quiere seguir viviendo a su manera y no a la que él marca. Un estilo que le dio la posibilidad de entrenar a esas estrellas que refutan sus decisiones, ese método que le llevó a hacer del Leverkusen un equipo campeón. A favor del grupo y de una posible conciliación, que entre todos curtieron un colchón que les mantiene líderes en la Liga y en el top 8 de la Champions.

Pero ese margen se agota como el de la confianza del club con el entrenador y con algunos jugadores. Ya se sabe que a entrenador ratificado, entrenador cesado, y el club filtra que tiene el mando total y el protagonista descubre haber hablado con Florentino Pérez y José Ángel Sánchez en un intento de acabar con las especulaciones. Los tres saben que la mejor manera de apaciguar el entorno es una victoria y más en la competición preferida del madridismo.

Actitud

Pero, también, a más de un jugador se le puede acabar el viaje de blanco por muy bueno que sea. La falta de actitud es un pecado capital en fútbol y en el Madrid lo vienen cometiendo desde hace más de un año. Ante esto, el club está obligado a cortar por lo sano o no encontrará un domador que amanse a las fieras.

El compromiso no se negocia, por eso hay expectación por ver el once que elija Xabi Alonso después de tres partidos sin ganar y muchos jugadores retratados. Lo que está claro es que Lunin tiene que jugar por la baja de Courtois. Ha necesitado 24 partidos para debutar bajo la tutela del vasco. También tendrá que improvisar un central con cuatro de los cinco que tiene lesionados: Carreras, Tchouameni y Mendy son las opciones por ese orden.

Sin margen

Si el Madrid no tiene margen para eludir la crisis, el Olympiacos menos en sus aspiraciones europeas. Los griegos no van a regalar nada ni regateará esfuerzos por coronar una noche de gloria. Irá a por todas para intentar profundizar en las carencias de un rival que han dejado de trabajar en equipo. Un Madrid zángano y soberbio que se da de bruces con un rival que basa su éxito en lo que ellos le niegan a su entrenador.

Mendilibar ha instaurado solidez defensiva a un grupo de jugadores disciplinados en la intensidad y salidas rápidas en ataque. La actitud en sus equipos no se negocia, brecha que está condenando a Xabi Alonso en el Real Madrid. La columna vertebral del conjunto griego la forma el portero internacional Tzolakis, el lateral derecho Rodinei, el centrocampista portugués Chiquino y el delantero marroquí Al Kaabi.