Olympiacos - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de la jornada 5 de la Champions League

Sin prácticamente tiempo para recuperarse del tropiezo ante el Elche, el Real Madrid afronta un partido importante de Champions League. Los de Xabi Alonso tendrán que viajar a Grecia para enfrentarse a Olympiacos, en un momento en el que necesidad de victoria empieza a ser imperiosa.

El Real Madrid llega al partido con una racha de tres partidos sin conocer la victoria, acumulando dos empates en Liga (Elche y Rayo Vallecano) y una derrota ante el Liverpool en Anfield. Las sensaciones que está dejando el equipo son preocupantes y el técnico necesita dar un golpe de timón para recuperar la competitividad que mostraron los suyos en el inicio de la campaña.

Xabi Alonso, durante el partido contra el Elche. / EFE

Xabi Alonso recupera a Antonio Rüdiger y a Aurelien Tchouameni, pero todavía no podrá contar con Carvajal, Militao y Mastantuono serán baja. David Alaba, que sufrió una sobrecarga muscular en la última semana, es duda para el partido. Con cuatro jornadas disputadas, los blancos se mantienen en el top 8, situándose en séptima posición con 9 puntos.

Por su parte, Olympiacos todavía no conoce la victoria en la Chamions League. El equipo de José Luis Mendilibar se encuentra en la parte baja de la tabla (31º) con solo dos puntos en los primeros cuatro partidos. A pesar de las dificultades que se ha encontrado en Europa, en liga siguen intratables, con cinco victorias consecutivas y líderes de la competición.

Horario y dónde ver el Olympiacos - Real Madrid

El partido entre Olympiacos y Real Madrid, correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League, se disputará el miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas.

En España, el partido podrá verse en el canal Movistar+ Liga de Campeones.