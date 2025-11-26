En directo
REAL MADRID
Olympiacos - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la Champions League entre el Olympiacos y el Real Madrid
El Real Madrid, rumbo al Estadio Georgios Karaiskakis
La expedición blanca abandona el hotel de concentración y ya se encamina hacia el escenario del partido.
La previa
El Real Madrid busca afianzarse en puestos de top-8 (arrancço la jornada séptimo) y poner fin a una mala racha de tres partidos sin ganar (Liverpool, Rayo Vallecano y Elche) desde el clásico que han abierto la caja de los truenos en el club blanco.
Buenas tardes y bienvenid@s a la retransmisión en directo del partido de la UEFA Champions entre el Olympiacos y el Real Madrid. ¡Arrancamos!
- Chelsea - FC Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League
- Los jugadores del Athletic Club se mofaron del nuevo Spotify Camp Nou
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Chelsea - Barça
- Eric Garcia y diez más contra el Chelsea
- Harry Kane se pronuncia sobre el interés del Barça
- Así estarían los cruces de la Champions League: emparejamientos y posibles rivales de Barcelona y Real Madrid
- El Real Madrid forzará un fichaje para Xabi Alonso en invierno
- Maldini se desespera con el Barça en Stamford Bridge y sentencia a varios jugadores: 'Decepcionante