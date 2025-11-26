Olympiacos - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League

La previa

El Real Madrid busca afianzarse en puestos de top-8 (arrancço la jornada séptimo) y poner fin a una mala racha de tres partidos sin ganar (Liverpool, Rayo Vallecano y Elche) desde el clásico que han abierto la caja de los truenos en el club blanco.

OLYMPIACOS-REAL MADRID: EL PARTIDO DE LAS URGENCIAS