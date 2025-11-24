REAL MADRID
Olympiacos - Real Madrid: alineaciones probables para el partido de UEFA Champions League
El conjunto de Xabi Alonso buscará dejar las dudas atrás después de tres partidos sin conocer la victoria
El Real Madrid de Xabi Alonso llega al partido en Grecia en su peor momento de la temporada, tras tres partidos seguidos sin conocer la victoria (derrota en Anfield, empate en Vallecas, empate ante el Elche), lo cual ha provocado perder margen de error en la máxima competición europea y dejar al FC Barcelona a solo un punto en LaLiga.
Además, el partido servirá para conocer cuáles serán los siguientes pasos del técnico ex del Leverkusen para tratar de recuperar el control y confianza de un vestuario que no parece terminar de creer en su entrenador.
Situaciones contrapuestas
El conjunto griego de Mendilibar llega con una muy buena situación en su liga, donde suma cinco victorias seguidas que le han llevado a alcanzar el liderato y tener dos puntos más que el PAOK y tres más que el AEK. En cambio, la situación en Champions es mala, ya que con dos puntos en cuatro jornadas está fuera de la zona de play-offs de repesca, por lo que debe empezar a ganar partidos para no ser eliminado en la primera ronda de la competición europea.
Por la otra parte, el Real Madrid de Xabi Alonso ha visto como su colchón de distancia en Liga pasaba de cinco puntos a solo uno en dos jornadas, mientras que en Champions fueron derrotados por el Liverpool en Anfield y otro pinchazo podría suponer caerse del top-8. Además, la situación para los merengues es especialmente preocupante por las disputas internas en el vestuario, las cuales han terminado por provocar que algunos pesos pesados no estén demostrando una gran implicación con su técnico.
Las bajas del Real Madrid
El equipo dirigido por Mendilibar no tendrá a todos sus integrantes disponibles, por lo que el español podrá decidir alinear a los jugadores que más oportunos considere.
Diferente será la situación para los blancos, que no podrán contar con Dani Carvajal, lesionado en su rodilla; Militao, que volvió tocado tras un amistoso con Brasil, ni Mastantuono, quien sufre pubalgia. Por último, la presencia de , Rüdiger, Alaba y Tchouaméni es duda, después de perderse el choque en el Martínez Valero.
Alineaciones probables
Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Nascimento, Mouzakitis; Martins, Podence, Chiquinho; El Kaabi
Real Madrid: Courtois; Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Güler; Mbappé, Bellingham, Vinicius
- Elche - Real Madrid: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga 2025-26
- Topuria vs Almakhan: resumen, resultado y highlights de la pelea en UFC Qatar
- El 'Tiburón' Ferran no se cansa de morder
- El grave error en la Asamblea del Madrid que obligó a Florentino a disculparse públicamente
- Final de la Copa Davis, en directo: Munar y Cobolli a por el segundo punto
- La polémica frase que revela el audio del VAR de la expulsión a Sancet
- Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas
- “El ambiente en el Camp Nou es un guirigay”