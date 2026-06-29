Olise solicita una reunión con el Bayern

Pocos futbolistas tienen la repercusión mediática de Michael Olise actualmente. El extremo francés se ha convertido en una de las figuras del fútbol mundial. Su excepcional rendimiento con el Bayern de Múnich a lo largo de esta campaña ha elevado su estatus hasta ser considerado uno de los mejores jugadores del mundo y su actuación en el Mundial continúa reforzando dicha idea.

En medio de este ascenso acelerado tampoco falta el interés de otros clubes, que siguen de cerca todo lo que sucede en torno al futbolista desde hace meses. Olise se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado de fichajes, si bien el conjunto bávaro le tiene bien atado, al menos por ahora.

Michael Olise, una de las estrellas de Francia / EFE

Transfermarkt valora al internacional francés en 150 millones de euros, siendo uno de los jugadores con mayor valor de mercado del mundo. Su contrato finaliza en 2029, por lo que el equipo alemán tiene margen de sobra para manejar la situación según sus intereses.

Sin embargo, este mismo verano podría acontecer un cambio de escenario. Según ha revelado el diario AS, Michael Olise habría informado al Bayern de Múnich que quiere tener una reunión. Este movimiento no implica necesariamente que el extremo esté buscando una salida, pero sí deja entrever que el futbolista es plenamente consciente de los clubes que hay detrás de él y que esta situación revaloriza su figura.

Florentino Pérez sigue de cerca a Olise / AFP vía Europa Press

No hay que olvidar que desde Alemania las informaciones indican que el equipo que dirige Vincent Kompany quiere ofrecerle una renovación de contrato al futbolista. Un nuevo acuerdo vinculante que, más allá de extender la relación entre jugador y club, supondría directamente una importante subida de contrato, convirtiéndole en uno de los mejor pagados.

La reunión se produciría una vez termine el Mundial, ya que el extremo se encuentra ahora concentrado en hacer un gran torneo y llevar a Francia a lo más alto. Una vez finalice el campeonato, el francés se sentará con los encargados de tomar las decisiones en el Bayern para resolver la situación actual de un modo u otro.

Olise, en el duelo ante el PSG / EFE

Las dos partes expondrán sus pensamientos, preferencias y opciones en el contexto actual. Olise nunca ha hablado de salir del Bayern a pesar del interés de grandes clubes como el Madrid, PSG o equipos de la Premier. Por su parte, el Bayern siempre ha sido muy tajante, afirmando una y otra vez que el futbolista no está en venta, ni siquiera por una cantidad de dinero desorbitada.

El PSG estaría prácticamente descartado después de apalabrar el fichaje de Yan Diomandé, que llegará al conjunto francés para formar una delantera terrorífica para los rivales junto a Kvaratskhelia, Dembélé o Doué. Por su parte, los blancos desmintieron mediante un comunicado oficial la existencia de contactos con el jugador. El respeto del Madrid por la entidad bávara es total y antes de realizar cualquier movimiento se pondrían en contacto con el club.

A pesar de todo, las informaciones apuntan que Florentino Pérez tiene a Olise en el punto de mira y que estaría dispuesto a convertir la operación en la más cara de toda la historia, superando los 222 millones de euros que el PSG pagó por Neymar. Por ahora, los blancos aguardan lo que pueda acontecer en esa reunión entre el futbolista y el Bayern, que será decisiva para tomar decisiones en uno de los culebrones de este verano.