El día que Olise 'bendijo' a Diomande

El camino de Yan Diomande hasta recalar en el Real Madrid ha estado repleto de obstáculos. Antes de su debut como profesional en el Leganés, llegó a ser rechazado por equipos reserva de la MLS, Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiacos o Crystal Palace, donde coincidió con Michael Olise, que era la opción prioritaria del club blanco para el extremo derecho. "Olise se me acercó después de un entrenamiento y me dijo: 'Oye, chico, eres muy bueno'", redactó el costamarfileño en una carta abierta a Roxane, su hermana fallecida en 2025, en 'The Players Tribune'.

Diomande tenía muy claro desde pequeño que quería ser futbolista. Para cumplir su deseo, viajó por todo el mundo en busca de una oportunidad que no llegaba. "¿Recuerdas cuando me hicieron una prueba en el Bournemouth? ¿En el Chelsea, el Rangers, el Olympiacos, el Crystal Palace? Incluso Eze y Olise se me acercaron después de un entrenamiento y me dijeron: 'Oye, chico, eres muy bueno'. Pero aun así no me contrataron. Ni siquiera los equipos B de la MLS me querían", expresó el nuevo jugador del Real Madrid en el escrito de homenaje a su hermana.

Olise y Diomande, en el Bayern-Leipzig / Agencias

Unos días después, el Leganés le abrió las puertas, con el que debutó en LaLiga, precisamente, ante el Real Madrid. "Nunca me dieron una razón. Me llevaban de un lado a otro de Europa, y todos seguían diciendo que no. Mi visa había expirado. Mi sueño se había acabado. Me enviaron de vuelta a África y lloramos juntos. Fuiste tú quien nunca dejó de creer. Unas semanas después, fiché por el Leganés y derramamos lágrimas diferentes", explicó en la carta.

Sin embargo, su sueño se tornó rápido en pesadilla cuando conoció el fallecimiento de su hermana, de 15 años, solo unas semanas después de su debut como profesional. "Alguien me llamaba constantemente desde mi ciudad natal. Estaba molesto. No entendía por qué seguían llamándome. Lo recogí, y ni siquiera lo suavizaron. Sin emociones. Simplemente… 'Tu hermana se ha ido. Alguien le puso algo en la bebida en una fiesta y nunca despertó'", detalló en el escrito.

En la carta, en la que dedica todos sus éxitos presentes y futuros a Roxane, la única persona que le apoyó en los momentos difíciles, también reconoce su predilección por Cristiano. "¿Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7 en la espalda con un rotulador negro? No sabíamos si éramos ricos o pobres. Solo conocíamos la felicidad", señaló en el escrito, en el que recuerda cómo su hermana lo comparaba con Mbappé, con quien compartirá vestuario este año en el Real Madrid: "¿Recuerdas cuando lo veíamos en la tele y decías: "¿Mbappé? Sí, es bueno. Pero mi hermano es mejor".