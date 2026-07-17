Ofrecen una salida al extranjero a Endrick

Endrick afronta semanas decisivas en el Real Madrid. El delantero brasileño tiene por delante uno de los retos más importantes de su todavía corta carrera. Camino de cumplir los 20 años (el 21 de julio), el atacante acudirá a la pretemporada con el conjunto blanco con la intención de ganarse la confianza de José Mourinho en el nuevo proyecto que capitanea el portugués.

Hasta ahora, el ex de Palmeiras ha tenido serias dificultades para encontrar continuidad y poder mostrar el talento que llevó al Madrid a pagar casi 50 millones de euros por su fichaje. Ancelotti le reservó un papel secundario en su primer año y Xabi Alonso le relegó directamente al ostracismo, hasta el punto que el jugador tuvo que buscar una salida en forma de cesión en el mercado invernal, con el Olympique de Lyon como destino.

Endrick, ante Japón / EFE

Su regreso a la capital española ha generado mucha expectación entre el madridismo. Según las informaciones, el club le habría prometido un papel protagonista en el próximo curso, con la opción de entrar en el once titular para jugar por banda derecha, formando el tridente ofensivo junto a su compatriota Vinicius Jr. y Kylian Mbappé.

Sin embargo, el paso de las semanas ha cambiado ligeramente el escenario. Mourinho habría pedido ver de cerca a Endrick y a Gonzalo García antes de tomar una decisión definitiva sobre el futuro de los dos futbolistas, por lo que la pretemporada servirá para que los dos traten de afianzar su lugar en la plantilla.

Mourinho, durante un entrenamiento / Real Madrid

Ambos futbolistas han atraído muchas miradas en los últimos meses y cuentan con pretendientes de todas partes de Europa. El último en aparecer ha sido la Roma, que tiene al delantero brasileño en su agenda, según apunta el medio italiano Il Messaggero. Dovbyk, ex del Girona, no entra en los planes de Gasperini y tiene todas las papeletas para salir.

Gonzalo García celebra un gol con el Madrid / Europa Press

Como posibles sustitutos se barajan dos nombres: Endrick y Tresoldi. Por lo que respecta al atacante del Real Madrid, todo dependerá de Mourinho. De hecho, el medio previamente citado apunta directamente que sería necesaria la ayuda de José Mourinho para conseguir la cesión del futbolista. No hay que olvidar que el portugués entrenó al conjunto italiano y que forjó un vínculo importante con el club.

El Real Madrid escuchará al entrenador, como viene haciendo durante todo el mercado estival, pero por el momento mantiene el plan inicial, basado en buscarle una salida a Gonzalo y mantener en el equipo a Endrick. Si el canterano abandona el equipo, será en forma de traspaso y no como cedido, una fórmula que sí se valoraría con su compañero de equipo.