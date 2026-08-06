MERCADO DE FICHAJES
Oficial: Yan Diomande ficha por el Madrid... ¡Por 7 temporadas!
El club blanco hace oficial la llegada del atacante costamarfileño de 19 años, por el que pagará más de 125 millones al RB Leipzig tras una negociación que se dilató en el tiempo
Yan Diomande ya es, por fin, nuevo jugador del Real Madrid. El club blanco ha hecho oficial la contratación del extremo de Costa de Marfil, que abandona el RB Leipzig apenas un año después de aterrizar en Alemania. La operación podría alcanzar los 140 millones de euros entre fijo y variables y el futbolista firma por siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033.
Números para ser el más caro del Madrid
El montante fijo de la operación es de 125 millones de euros, a los que se podrían añadir 10 millones de euros en variables fáciles de conseguir y otros 5 millones en variables algo más complicadas. Además, el 5% de la cantidad fija de la operación irá destinada al Leganés. En definitiva, el extremo puede convertirse en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid
Un anuncio muy esperado después de que la negociación se prolongase más de la cuenta por un conflicto entre los actuales y los pasados agentes del jugador. El Madrid ya tiene al ‘galáctico’ de este verano. Esa es la etiqueta con la que llega Diomande, elegido después de que el Bayern levantase un muro alrededor de Michael Olise, el gran deseo inicial de Florentino Pérez.
La imposibilidad de abrir una negociación por el internacional francés provocó que el club recuperase una opción que ya figuraba en sus informes. El Leipzig vuelve a demostrar su capacidad para multiplicar el valor de sus activos. La operación coincide en el tiempo con la operación de Rodri al borde del precipicio y con el MVP del Mundial dispuesto a fichar por el Barça después de que el Madrid haya sido incapaz su traspaso.
Una apuesta con 46 partidos
La dimensión económica de la operación contrasta con la todavía corta trayectoria del jugador. Diomande ha disputado 46 partidos oficiales con primeros equipos profesionales: diez con el Leganés y 36 con el RB Leipzig, repartidos entre 33 encuentros de Bundesliga y tres de Copa. Si se añaden sus 13 internacionalidades con Costa de Marfil, alcanza los 59 partidos en categoría absoluta.
El Real Madrid considera que esa experiencia ha sido suficiente para confirmar las condiciones de uno de los atacantes con mayor proyección del mercado. El club compra presente, pero también potencial, en una operación que responde tanto a la búsqueda de un golpe de efecto como a las necesidades detectadas por José Mourinho. Sin embargo, tendrá que hacer valer ese importe en el campo.
Fuentes cercanas al entrenador portugués definen a Diomande como un jugador capaz de aportar “imprevisibilidad” y destacaban especialmente su versatilidad. El costamarfileño puede desenvolverse en los dos flancos del ataque, una característica que ofrece a Mourinho diferentes posibilidades para construir una línea ofensiva más agresiva, explosiva y menos previsible.
El técnico busca un equipo vertical y pragmático en su aproximación a la portería. Dentro de esa idea, Diomande ofrece desborde, velocidad y capacidad para cambiar de banda. Pero tendrá que luchar con la situación de un ataque que lleva varias temporadas sin funcionar con éxito bajo la lógica de Mbappé, Bellingham y Vinicius como intocables.
El PSG se salió de la carrera
El fichaje también contiene una importante carga simbólica. El PSG había alcanzado un acuerdo personal con Diomande, según informó L’Équipe, antes de que el Real Madrid intensificase sus movimientos y consiguiese convencer al jugador. El club blanco termina llevándose así una operación en la que volvió a cruzarse con uno de sus grandes adversarios en el mercado europeo.
La llegada de Diomande también está relacionada indirectamente con otra de las grandes carpetas abiertas en el Real Madrid. El costamarfileño comparte agencia de representación, ROC Nation, con Vinicius, quien ha entrado sin renovar en su último año de contrato , aunque tras la reunión de ayer todo hace indicar que terminará quedándose, según las buenas sensaciones que se transmiten dede su entorno.
Los representantes de ambos jugadores se desplazaron a Madrid con dos asuntos sobre la mesa: completar el fichaje de Diomande y seguir buscando una solución para Vinicius. Son operaciones independientes, pero conectadas por una agencia que tendrá un papel protagonista en el presente y el futuro inmediato del ataque madridista.
El Real Madrid incorpora juventud, desborde y versatilidad, pero también asume una de las mayores apuestas económicas de su historia por un futbolista todavía en construcción. La tarea de Mourinho será conseguir que el potencial y la imprevisibilidad que han convencido al club se traduzcan en rendimiento inmediato en una temporada en la que el Real Madrid necesita volver a ganar tras dos años sin títulos.
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