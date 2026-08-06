Oficial: Vinicius renueva con el Madrid hasta 2032

Ya es oficial: Vinicius Jr renueva con el Real Madrid hasta 2032. Tras las conversaciones positivas que hubo el miércoles entre el séquito del futbolista y la cúpula del conjunto blanco, el club ha hecho oficial este jueves que el brasileño seguirá vinculado al equipo madridista por 6 temporadas más.

El anuncio pone fin a uno de los culebrones que más polémica ha generado en el equipo blanco en los últimos meses. Después de mucho tiempo con las conversaciones totalmente paralizadas y sin acuerdo a la vista, las dos partes se marcaron este verano como la fecha límite para tomar una decisión.

Tanto el Real Madrid como Vinicius han querido permanecer unidos en todo momento, pero las diferencias económicas en el acuerdo provocaron que todo se alargara más de lo previsto. Finalmente, el club decidió subir su oferta y garantizarle al futbolista un salario que según las informaciones rondará los 25 millones de euros netos por temporada, además de aumentar el porcentaje que tiene de los derechos de imagen.

La oferta mejorada del equipo presidido por Florentino Pérez ha terminado convenciendo a Vinicius y a sus agentes, confirmando una renovación que ha dado muchos dolores de cabeza tanto al club como a la afición a lo largo de los últimos meses.

El brasileño también se ha pronunciado en sus redes sociales después de que el acuerdo se hiciera oficial. "Ocho años en el Bernabéu, son muy cortos... ¡6 años más y para siempre!", escribió el futbolista en su cuenta de Instagram oficial. Una noticia que, junto al fichaje de Yan Diomande, intenta subir el ánimo del madridismo en un día en el que el frustrado fichaje de Rodri supuso un verdadero mazazo.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y Vinicius Jr. han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032. Vinicius Jr. llegó al Real Madrid en julio de 2018, con 18 años. En sus ocho temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

Su contribución a todos estos títulos ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles, entre ellos los que marcó en las dos últimas finales de Champions League que ha ganado el Real Madrid: la Decimocuarta (París, 2022) y la Decimoquinta (Londres, 2024).

Vinicius celebra un gol con el Real Madrid / EFE

En esta etapa con el Real Madrid, Vinicius ganó el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2024, fue designado Balón de Oro de la Copa Intercontinental 2024, Mejor jugador de la Champions League 2023-2024, Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022 y Mejor Jugador Joven de la Champions League 2021-2022.

Además, fue incluido en el once mundial por la FIFA (2024), también dos veces en el FIFA FIFPro World11 (2023 y 2024) y en tres ocasiones en el mejor equipo de la temporada de la Champions League (2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024). Vinicius Jr. se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas de nuestra historia.