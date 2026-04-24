Oficial: Seis partidos de sanción a Prestianni por su incidente con Vinicius

El Comité de Disciplina de la UEFA ha decidido sancionar a Gianluca Prestianni con seis partidos de sanción por insultar de manera racista a Vinicius Jr., jugador del Real Madrid, durante el partido del playoff de Champions League disputado el pasado 17 de febrero. El brasileño denunció que el argentino lo llamó "mono" después de marcar un gol.

El comunicado reza lo siguiente: "Tras la investigación de un inspector de ética y disciplina de la UEFA, se abrieron procedimientos disciplinarios contra el jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por una posible conducta discriminatoria. La decisión es suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que de otro modo sería elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica). La suspensión por tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión".

Conviene precisar que tres de esos seis partidos de sanción quedan supeditados a un periodo de prueba de dos años desde la fecha de la resolución. En consecuencia, el argentino deberá cumplir de manera efectiva tres encuentros de suspensión, siempre que no vuelva a incurrir en una infracción durante ese plazo.

Prestianni se mide a Vinicius / JOSE SENA GOULAO / EFE

Además, la UEFA matiza que en esa sanción global se incluye el partido de suspensión provisional que el futbolista ya cumplió en la eliminatoria de play-off de la Champions League 2025/26 entre el Real Madrid y el Benfica, disputada el 25 de febrero.

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El organismo europeo ha solicitado a la FIFA que extienda la sanción a escala mundial, lo que podría ampliar sus efectos disciplinarios más allá de las competiciones organizadas directamente por la UEFA. De ser así, podría perderse el Mundial.